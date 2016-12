Atacuri dure la adresa Simonei Halep

06:46:08 / 07 Aprilie 2015

Simona si patriotismul!.

Simona noastra,aparuta aproape de nicaieri in elita sportului mondial,are dreptul sa-si aleaga drumul in sport asa cum crede ca este mai bine pentru ea,inclusiv financiar. Pana sa ajunga la acest nivel Simona nu a fost ajutata cu nimic de patria in numele careia vorbesc Ilie Nastase sau Alin Petrache,doi fosti mari sportive,dar in present catarati in functii oferite de patrie. Simona are obligatii mari fata de firme care o sponsorizeaza, de cei care o ajutau cand era un neica nimeni in tenis si de parinti si rude care auriscat enorm financiar in drumul ei spre varful tenisului mondial. Iar pentru cine nu stie turneul unde merge este sponsorizat de firma PORSCHE cu care Simona are un contract beton. In plus aceste Cupe Davis si Fed Cup ar trebui sa se organizezein 2-3 saptamani pe ani intr-o localitate si nu imprastiate pe durata unui an intre mari turnee individuale. Este bine ca Simona isi vede de interesul ei,pe linie sportive,asa cum Ilie Nastase si-a vazut de interesele financiare cand a primit gratuit baza Vointa Bucuresti din Pipera,sau cum Alin Petrache a ajuns presedintele COSR cu sprijinul politic fatis al lui Ponta in detrimental lui Octavian Belu,Elisabeta Lipa sau Gabi Szabo,monumente ale sportului romanesc