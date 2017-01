Atacuri plănuite de al-Qaida vizau transporturile între Boston şi Washington

Forţe semnificative de poliţie au fost mobilizate miercuri seară la Penn Station, după ce FBI a primit informaţii potrivit cărora al-Qaida ar fi discutat în urmă cu două luni despre organizarea de atentate asupra sistemului de transport din New York. Îngrijorarea provocată de criza economică a fost depăşită de noile ameninţări cu atentate ale al-Qaida în New York, conform anunţului FBI, urmat la interval de cîteva ore de atacurile din Bombay. “Ameninţarea este gravă, este importantă şi este plauzibilă”, a declarat congressmanul Peter King din Long Island, membru al Comisiei pentru Securitate internă.

Atacurile plănuite de al-Qaida asupra sistemului de transport din New York vizează coridorul de nord-est al reţelei Amtrak şi ar afecta transporturile între Boston şi Washington, precum şi reţeaua feroviară din Long Island şi cea de metrou din New York. Informaţiile legate de aceste discuţii făceau referire la atacuri sinucigaşe sau dispozitive explozibile plasate pe o linie de tren de călători, potrivit raportului FBI. Surse citate de postul de televiziune CBS precizează că atacurile vizau sistemul de transport din Long Island. Dacă explozia s-ar fi produs la Penn Station, aceasta ar afecta sectorul de nord-est al reţelei Amtrak, ce leagă Boston de Washington, reţeaua feroviară din Long Island şi cea de metrou din New York. “Atacurile au cu siguranţă legătură cu al-Qaida şi conţin detalii foarte importante referitor la modul de desfăşurare a atacurilor, unde urmau să se producă, ceea ce face ca atentatele să fie plauzibile”, a precizat congressmanul Peter King.

Departamentul de Poliţie din New York împreună cu Autoritatea pentru Transporturi Metropolitane au declarat că au mobilizat forţe suplimetare, chiar înainte ca ameninţarea să fie făcută publică. Vigilenţa autorităţilor americane creşte ori de cîte ori există concentrări de populaţie, aşa cum se întîmplă de Ziua Recunoştinţei, sărbătorită peste Ocean în ultima zi de joi din luna noiembrie.