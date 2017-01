Atanasiu crede că Guvernul trebuie remaniat şi nominalizat un nou premier

Preşedintele PNL Alba, deputatul Teodor Atanasiu, a declarat, vineri, că întregul Guvern ar trebui remaniat şi ar trebui nominalizat un nou premier deoarece “este un haos general” în toate domeniile de activitate din România: “Dacă am avea un preşedinte neimplicat politic şi neutru politic, aşa cum spune Constituţia României, am asista la nominalizarea unui nou premier care să vină cu un nou cabinet. Nu cred că actualul Guvern a rezolvat vreuna dintre probleme importante ale românilor”. Potrivit acestuia, problemele în ţară sînt tot mai mari, şomajul fiind în creştere, economia şi sistemul sanitar în derivă, iar oamenii “plîng iar după medicamente şi reţete compensate”. Teodor Atanasiu a adăugat că în sistemul de educaţie există trei proiecte pentru rezolvarea problemelor din sistem, dar şi incertitudini legate de faptul că nu se ştie cînd va începe şcoala şi cum se va termina anul şcolar sau după ce legi vor susţine copiii examenele. Pe de altă parte, Teodor Atanasiu a apreciat că scandalul în care este implicată Elena Udrea “tinde să ducă România în afara Europei”, deoarece este pentru prima dată cînd într-o ţară europeană un ministru se sustrage controlului parlamentar. Atanasiu a spus că nu i se pare normal ca un ministru să nu se supună controlului parlamentar şi să refuze să dea date unei comisii stabilite de Parlament pentru a face un control la Ministerul Turismului. Liderul liberal a adăugat că este pentru prima dată cînd “nici preşedintele statului, nici procuratura nu se autosesizează, ci asistă ca nişte spectatori la acest scandal”: “Tindem să ajungem în culmea ridicolului cînd o să avem un ministru al Turismului altfel decît ceilalţi miniştri care e mai presus de Constituţie, e mai presus de legile ţării, e mai presus de normele morale dintr-o ţară europeană şi care îşi permite să sfideze pe toată lumea doar în numele spatelui pe care îl are. Şi chiar dacă acest spate poate fi un maldăr de bani sau un maldăr de putere, cum este Traian Băsescu, este foarte grav cînd într-o democraţie puterea şi banii înfrîng legea”. Comisia Udrea urmează să decidă, marţea viitoare, asupra demersului împotriva angajaţilor Ministerului Turismului care nu s-au prezentat la audieri şi nu au pus la dispoziţie informaţiile solicitate şi asupra propunerii de demarare a procedurilor de începere a urmăririi penale a ministrului PD-L. Deputatul PNL Ludovic Orban, preşedintele Comisiei Udrea, a arătat că, tot în şedinţa de marţi a comisiei, se va supune la vot propunerea sa privind demararea procedurilor de începere a urmăririi penale a Elenei Udrea şi se va stabili dacă aceasta va face parte din raportul final sau dacă va fi o cerere distinctă.