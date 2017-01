Prezent la cursurile Şcolii de Vară TNL de la Constanţa, ministrul Apărării, Teodor Atanasiu, a afirmat că procesul de transmitere a dosarelor MApN către CNSAS este în plină desfăşurare, pînă în acest moment fiind arhivate aprox. 70% din acestea. Ministrul şi-a exprimat speranţa că procesul de predare se va încheia pînă la sfîrşitul acestui an. "Dacă lăsăm, în continuare, clasa politică să aibă un trecut care să fie şantajabil, atunci şi deciziile, de multe ori, vor părea cel puţin curioase", le-a spus Atanasiu tinerilor liberali. În plus, el a precizat că dosarele Securităţii aflate în arhiva Ministerului Apărării sînt în curs de predare către CNSAS şi sînt "de dimensiunea unei tren cu multe vagoane pline de astfel de documente". Mai mult decît atît, ministrul liberal susţine că ministrul Justiţiei, Monica Macovei, a fost "dezinformată" în privinţa arhivei de la Ministerul Justiţiei care s-ar afla la MApN. "Am văzut că, zilele trecute, era un mic scandal sau o mare confuzie privind predarea de către Ministerul Justiţiei a arhivei instanţelor către CNSAS. Monica Macovei spunea că a cerut şi MApN-ului să-i predea dosarele instanţei. Noi sîntem în plin proces de predare. Am predat aprox. 50% din documentele instanţelor militare către CNSAS. Nu îi erau cerute dosarele noastre, pentru că pe acestea le primise, e vorba de arhiva din beciul Ministerului Justiţiei", a spus liberalul.

Atanasiu le-a vorbit participanţilor şi despre retragerea trupelor din Irak, subliniind avantajele financiare ale unei astfel de decizii, dar şi riscurile la care sînt supuşi soldaţii românii, odată cu retragerea celor italieni. El a declarat că, în ciuda faptului că PIB-ul a crescut, bugetul MApN a rămas neschimbat, banii fiind redirecţionaţi spre domeniile în care trebuie absorbite fonduri europene. "În aceste condiţii, orice manager cu capul pe umeri trebuie să îşi propună o reevaluare a obiectivelor pe care le are. Din cauza faptului că CSAT nu a agreat propunerea pe care am făcut-o, de retragere la 1 ianuarie, probabil că retragerea se va face în a doua jumătate a anului 2007", a spus Atanasiu, adăugînd că România va trebui să îşi asume mai multe riscuri. El a adăugat că trupele româneşti au fost trimise în Irak în momentul în care acolo era Sadam Hussein, dar că, din moment ce acesta a fost prins şi se află într-un proces, rolul României s-a încheiat. Atanasiu a mai spus că odată cu retragerea trupelor italiene şi cu înlocuirea acestora cu soldaţi irakieni, românii au rămas fără sprijin logistic şi sînt nevoiţi să îşi asume mult mai multe riscuri. "În plus, în armata irakiană gradul de dezertare este foarte mare, iar cei care pleacă se transferă în tabăra insurgenţilor. Altfel spus, cel care îţi este aliat dimineaţă, seara se află în tabăra adversă“, a spus ministrul, care a adăugat: "Vă asigur, încă o dată, că solicitarea de retragere a trupelor din Irak nu a fost un moft, mai ales că 70% din populaţie este de acord cu acest lucru". În plus, Atanasiu a declarat că decizia României de a trimite trupe în teatrele de operaţiuni rămîne una suverană, fără să ţină "nici de UE, nici de unchiul Sam", adăugînd că participarea unei ţări într-un teatru de operaţiuni nu este impusă: “Decizia este suverană a statului român. S-ar putea ca suveranitatea să cunoască cîteva abateri în funcţie de spaimele pe care unii sau alţii dintre oamenii politici le au referitor la axe care se îndoaie sau se rup".