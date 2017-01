Atanasiu: “PNL, partidul de sacrificiu care a muncit, a încasat-o şi a tăcut”

Ministrul suspendat al Apărării, Teodor Atanasiu, a declarat, ieri, că nu a simţit presiuni pentru a renunţa la funcţie şi a adăugat că este nevinovat şi nu are motive să renunţe la funcţie. Ca membru PNL, Atanasiu a sugerat că este cazul ca PNL să-şi schimbe strategia politică, după 1 ianuarie 2007, pentru a se transforma din partidul care "a muncit, a încasat-o şi a tăcut", în partidul care "va tăcea mai puţin şi va vorbi mai mult": "Ca şi orice român gospodar, care-şi numără bobocii, şi noi vrem ca, în această toamnă, să facem cîteva strategii pentru sfîrşitul de an şi începutul anului viitor, fiindcă pînă acum PNL a fost partidul de sacrificiu care a muncit, a încasat-o şi a tăcut pentru ca să ne integrăm în UE. Probabil, după 1 ianuarie 2007, cînd vom deveni membri UE, va trebui să ne schimbăm complet strategia politică, să devenim partidul care va tăcea mai puţin şi va vorbi mai mult". Întrebat ce a făcut din momentul în care a fost suspendat din funcţia de ministru al Apărării, el a precizat că a avut activităţi în special la partid: "Am discutat cu colegii ce trebuie să facem pe ultima sută de metri, în acest an, înainte de integrarea europeană. Am vorbit despre ce facem în această toamnă din punct de vedere politic. N-am avut timp să mă plictisesc". Mai mult, Atanasiu a vorbit şi despre viaţa internă a PNL, precizînd că "partidul a fost zguduit destul de scandaluri interne", dar s-a luat decizia ca luna septembrie să fie luna de curăţenie. El a adăugat că sînt vizaţi de "curăţenia" liberală "toţi cei care se află în afara statutului şi în afara Codului etic al partidului".