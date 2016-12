ATEbank România spune că a avut profit

ATEbank România a avut profit în ultimii ani şi are o lichiditate şi o rată de adecvare a capitalului peste limitele instituite de Banca Naţională a României (BNR), a spus ieri, conducerea băncii, după ce ATEbank Grecia a picat testul de stres efectuat de Uniununea Europeană (UE). „Banca prezintă bilanţuri cu profit de la data achiziţionării acesteia de către ATEbank Greece (2006-2010). Lichiditatea şi adecvarea capitalului băncii depăşesc limitele minime instituite şi monitorizate de către BNR. Banca a făcut faţă cu succes testelor de stres corespunzătoare la care a fost supusă de către autoritatea de supraveghere a BNR”, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit. Şapte din cele 91 de bănci analizate nu au trecut testele de stres derulate în 20 de state ale UE, printre acestea figurând şi ATEbank, singura care a picat dintre cele 16 instituţii financiare cu operaţiuni în România analizate. ATEbank are nevoie de 242,6 milioane de euro pentru adecvarea capitalului, iar banca a anunţat că va opera în acest sens o majorare de capital. Ministerul elen de Finanţe, acţionarul majoritar al băncii, este dispus să întărească adecvarea capitalului, participând la majorarea de capital, după ce va primi aprobarea Comisiei Europene, se precizează în comunicat. În plus, banca îşi va consolida capitalurile prin eliminarea participaţiilor la societăţi care nu fac parte din sectorul financiar-bancar, va reduce costul funcţional şi va majora sursele de venit.