Ateliere de teatru, animație, facepainting și spectacol de dans cu trupa Zbumzzi. Acces GRATUIT

"Hip Hip Zbumzzi - We love to play" se întâlnește cu publicul din Constanța în Parcul Tăbăcărie pentru al șaptelea weekend consecutiv. În fiecare sâmbătă și duminică, în Parcul Tăbăcărie, copiii au parte de WE LOVE TO PLAY, cel mai interesant show de animație din Constanța, susținut de Trupa Zbumzzi în mod gratuit! Până pe 10 septembrie, copiii mari și copiii mici pot învăța o mulțime de lucruri despre teatru și se pot distra alături de Trupa Zbumzzi, între orele 10.00 - 16.00!

Programul cuprinde facepainting, spectacol de dans cu studenți de la secția "Coregrafie" a Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța, joculețe interactive de stimulare a memoriei și atenției. La atelierele de teatru copiii vor avea parte de exerciții specifice artei actorului cu studenți și absolvenți ai Facultății de Arte din cadrul Universității OVIDIUS Constanța.

"Prichindeii greu se lasă duşi acasă după ce se întâlnesc cu Trupa Zbumzzi şi se joacă sau iau parte la ateliere. Acest lucru ne bucură foarte tare şi ne dorim pe viitor ca Trupa Zbumzzi să mai susţină programe de animaţie în Țara Piticilor. Este foarte important ca cei mici să participe la activităţi distractiv- educative, pentru a-şi stimula imaginaţia şi creativitatea", a declarat Dana Cojan, coordonatorul proiectului "Hip Hip Zbumzzi - We love to play".

În fiecare sâmbătă și duminică, începând cu 15 iulie până pe 10 septembrie

Intervalul orar:

10:00 – 12:00 – animație

12:00 – 14:00 – atelier de teatru

14:00 – 15:00 - animație

15:00 – 16:00 – Spectacol Trupa Zbumzzi

Locația desfășurării: Parcul Tăbăcărie-Țara Piticilor

Proiectul "Hip Hip Zbumzzi - We love to play" este organizat de Asociația ECSIA SOCIAL ORG și finanțat de Primăria Municipiului Constanța.

ASOCIAȚIA ECSIA SOCIAL ORG este de natură socio-umanitară și culturală, scopul ei este de a soluționa nevoi speciale ale unor segmente de populație, precum și de a promova valorile românești.