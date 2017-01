Atenție, cad drone!

O dronă care survola mulţimea reunită pentru a asista la o paradă organizată cu ocazia Memorial Day în Marblehead, statul american Massachusetts, a intrat într-o clădire şi a rănit două persoane, relatează CBS. Una dintre persoanele rănite este un bărbat care asista la paradă împreună cu fiica sa în vârstă de un an. El a văzut un avion micuţ care survola mulţimea, realizând înregistrări video cu festivităţile. ”Apoi am auzit oamenii ţipând şi am simţit o lovitură la cap. Am realizat că am fost lovit de ceva”, a continuat bărbatul. El nu a fost rănit grav şi a refuzat tratamentul medical. Un alt bărbat care trecea prin apropiere a fost lovit la umăr. Şeful poliţiei locale a precizat că nu vor fi formulate acuzaţii, întrucât aceste aeronave nu necesită autorizaţie. Poliţia l-a descris pe deţinătorul dronei ca fiind ”plin de regrete şi stânjenit de această situaţie”.