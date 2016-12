Atenție la aspirină!

Aspirina administrată pentru a preveni bolile cardiovasculare sau cancerul are mai multe riscuri decât beneficii în cazul femeilor sub 65 de ani, anunță cotidianul britanic ”The Telegraph”. Aceasta este concluzia unui studiu al specialiștilor de la Universitatea din Utrecht, Olanda, a căror cercetare a evaluat starea de sănătate a aproape 30.000 de femei cu vârsta medie de 45 de ani. Voluntarele au fost împărțite în două grupe. Unele au luat un placebo, iar celelalte au luat zilnic 100 mg de aspirină, pentru a se vedea în ce măsură sunt protejate de riscul de boli cardiace, atac vascular cerebral sau cancer. În timpul celor zece ani de monitorizare au fost înregistrate 604 cazuri de boli cardiovasculare, 168 de cazuri de cancer colorectal, 1.832 de alte tipuri de cancer și 302 cazuri de sângerări gastrointestinale severe, care au necesitat internare. Riscul de sângerări gastrointestinale a crescut cu vârsta, la fel și protecția aspirinei față de cancerul colorectal și de bolile cardiovasculare. Cercetătorii au concluzionat că, în cazul femeilor cu vârsta sub 65 de ani, tratamentul preventiv cu aspirină poate fi ineficient sau chiar periculos.