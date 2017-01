Atenție unde mergeți la scăldat!

Un moment de neatenție poate face diferența între viață și moarte! Sub sloganul „Viaţa dumneavoastră şi a familiei e nepreţuită!“, pompierii constănțeni trag un semnal de alarmă asupra pericolelor ce pot să apară în timpul scăldatului în Marea Neagră. „De la începutul acestui an, echipajele de pompieri au avut nu mai puţin de 24 de intervenţii pe raza judeţului pentru căutarea şi salvarea a 32 de persoane înecate“, au precizat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“, într-un comunicat de presă remis vineri. Specialiștii spun că tinerii și copiii ajung cel mai des victime, pentru că nu realizează pericolul la care se expun făcând baie în locuri neamenajate. În urma analizelor efectuate, militarii au întocmit o serie de reguli care trebuie luate în calcul pentru ca un moment de relaxare să nu se transforme într-o tragedie. În primul rând, reprezentanții ISU „Dobrogea“ atrag atenția că cei mici nu trebuie lăsați nesupravegheați în apă sau în vecinătatea acesteia. „Urmăriţi în permanență comportamentul copiilor în apă: nu citiţi, nu vă jucaţi pe telefon în timp ce aceștia sunt în apă şi nu vă întoarceţi nicio clipă cu spatele la ei. Nu uitaţi că cei mici sunt imprevizibili: ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor sau altor persoane mature, chiar dacă ştiu să înoate. Echipamentele speciale pentru siguranţa înotului (colac sau vestă de salvare) vor fi utilizate de către copii, sub atenta supraveghere a unui adult“, spun militarii ISU „Dobrogea“. Totodată, pompierii atrag atenția Consiliilor Locale care au la nivelul unităţii administrativ-teritoriale cursuri de apă că sunt obligate să identifice zonele periculoase pentru scăldat sau înot şi să monteze panouri de avertizare cu menţiunea „Scăldatul interzis, pericol de înec“.