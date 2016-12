Atenție, vreme variabilă!

Frigul de zilele trecute ne-a cam speriat, iar specialiștii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea ne anunță că și în următoarea perioadă vremea rămâne capricioasă, cel puțin pe litoral. Astăzi, în Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 şi 15 grade C, iar cele minime între 4 şi 7 grade C. Mâine, vremea va fi predominant frumoasă şi se va încălzi față de zilele trecute. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 şi 22 grade C, iar cele minime între 6 şi 10 grade C. Sâmbătă, 25 aprilie, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, temporar mai noros după-amiaza şi noaptea, când pe arii restrânse sunt condiţii pentru ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 şi 23 grade C, mai coborâte pe litoral şi în Deltă, unde vor ajunge pe la 15-17 grade C, iar cele minime între 7 şi 10 grade C.