Atenție, șoferi!

22:17:39 / 29 Septembrie 2014

TREZIREA!

Giorgica mamica esti un mare tantalau.Ce importanta are unde e inscrisa masina?Important este cine o conduce.Reflecta putin la asta.Si eu am avut prima masina inscrisa la bulgari desi era adusa din Germania,mi-a convenit mai mult din cauza taxelor si actele imi erau in regula,inclusiv asigurarea.Intamplarea a facut sa fiu tamponata de altcineva cu masina tot la bulgari inscrisa,cu asigurare expirata.Mi-a facut masina praf si pe langa asta si circ la politie desi era vinovata(asta ca sa intelegi ca,conteaza mult cine conduce,nu masina in sine sau unde este inmatriculata),nu aveai cu cine discuta,era de o ignoranta crasa,a scapat cu o amenda extrem de mica dupa parerea mea dar se pare ca este de ajuns sa apari imbracata ca o curva si sa joci putin teatru in fata politistilor ca sa dea bine la poza,sa fii compatimita,ce daca ai "dormit" la volan .Despagubita am fost de catre B.A.A.R. si a fost mai mult decat ok chiar daca am asteptat vreo 6 luni,deci se poate si daca ai masina inscrisa la bulgari.Depinde insa si de cine ti-o inscrie ca daca te duci cu toti fraierii sa fii jecmanit si te uiti ca e mai putin decat suma reala ,ceva lipseste,ori asigurarea nu e platita,ori e altceva.Sunt si care sunt ok,eu de ex am avut-o 2 ani la rand si n-am avut nici cea mai mica pb,am fost in regula cu toate actele.Deci(ca am deviat mult),conteaza CINE CONDUCE nu ce nr de inmatriculare are masina sau unde a fost inscrisa.Treziti-va si lasati mentalitatea asta de 2 lei,ganditi si singuri!