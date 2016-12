Atenționări de ceață pentru zona Dobrogei și 20 de județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări Cod galben de ceață pentru Capitală, zona Dobrogei și 20 de județe din Moldova, Oltenia și Muntenia, valabile în următoarele ore. Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, local în județele Botoșani, Iași, Bacău, Vrancea, Vaslui, Galați, Neamț, inclusiv pe drumurile naționale și europene aferente, se va semnala ceață, care va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Până la ora 11:00, ceața va afecta zona Dobrogei, unde, pe arii extinse, inclusiv pe drumurile naționale și europene și pe autostrada A2, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Tot până la ora 11:00, pe arii extinse în județul Olt (inclusiv municipiul Slatina), local în județele Dolj, Vâlcea și Gorj (inclusiv municipiile Craiova, Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu), precum și pe drumurile naționale și europene aferente, va fi ceață, care va duce la o reducere a vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.