Atenție cum folosiţi buteliile!

22:11:18 / 05 Septembrie 2015

De stiut

Umplerea buteliilor cu gaz auto de la staţiile GPL este deosebit de periculoasă, din mai multe motive . Trebuie ştiut că diferă compoziţia aragazului faţă de cea a autogazului. Aragazul (sub această denumire se regăseşte gazul din bu­telia umplută în staţia de îmbuteliere) este compus din: butan - min. 98%, propan - max. 1,5%. Acest amestec are punctul de fierbere -0 grade C. Asta înseamnă trecerea din fază lichidă în fază gazoasă, care permite arderea la ochiul de aragaz. Presiunea pe butelie la 40 grade C (va­ra) poate ajunge la max. 3,5 bari. Autogazul are în compoziţie un procent mare de propan, care poate trece de 50% din amestec. Propanul este un gaz petrolier care are punctul de fierbere minus 40 grade C, presiunea pe butelie la 40 grade C (vara) poate ajunge la 15 atm. Asta înseamnă o presiune în butelie de pînă la 5 ori mai mare în cazul autogazului de la skid. Foarte important de ştiut e şi modul în care se realizează instalaţiile, adică legătura dintre butelie şi aragaz. Astfel, e nevoie de un furtun de cauciuc - care în multe cazuri este inpropriu folosirii la gaze, e vechi şi are microfisuri. Un element important este şi reductorul (ceasul). În general, reductoarele folosite sînt de slabă ca­litate şi construite pentru o presiune pe butelie de max. 4 atm. În cazul în care butelia are 10 - 15 atm., acestea nu mai pot, la un moment dat, să regleze corect presiunea la focurile aragazului. Presiunea mărită stinge flacăra, iar gazele nearse creează mediu exploziv care, la cea mai mică scînteie, duce la explozie. Butelia încărcată la staţia de îmbuteliere aragaz este verificată din punct de vedere a etanşării. Acest lucru nu se face la staţia autogaz. Supusă periodic suprapresiunilor determinate de umplerea repetată cu autogaz, se deformează şi poate să provoace apariţia unor pori în zona sudurilor, prin care poate să iasă gaz, şi se pot genera acumulări de gaz, cu mare pericol de explozie. Ventilul buteliei cedează rapid în cazul încarcării la skidul de autogaz, atît din cauza presiunilor mari ale propanului, cît şi din cauza cuplării la racorduri artizanale neomologate, de proastă calitate.