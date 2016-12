Atentat eşuat la New York

Geniştii americani au dezamorsat ieri o bombă care urma să explodeze în celebra Times Square din New York, la o oră de vârf. Dispozitivul se afla într-o maşină cu numere de înmatriculare false. Atentatul a eşuat datorită vigilenţei unui trecător şi a poliţiştilor care patrulau în zonă. După mai multe ore de incertitudine, primarul Michael Bloomberg a confirmat că în maşină se găsea într-adevăr un dispozitiv exploziv. „Suntem foarte norocoşi. Datorită unor new-yorkezi vigilenţi şi unor poliţişti competenţi, am evitat ceea ce putea fi un eveniment cu foarte multe victime”, a declarat edilul metropolei americane. Michael Bloomberg a mai precizat că un poliţist călare a fost alertat de un trecător care văzuse că din maşină iese fum. Incendiul, de mici dimensiuni, a fost stins repede. Unii martori au povestit că din maşină s-au auzit mici explozii, dar pompierii au precizat că acestea fuseseră provocate chiar de ei, pentru a pătrunde în interior. S-a spus că un bărbat ar fi fost văzut părăsind locul incidentului, dar primarul nu a confirmat această ştire. Piaţa a fost evacuată şi au fost chemaţi geniştii. După intervenţia unui robot căutător de explozivi, la bordul maşinii s-au găsit pulbere, două canistre de benzină, trei butelii de propan şi circuite electrice care par să compună un detonator cu ceas. FBI tratează cazul foarte serios şi a trimis la faţa locului agenţi care participă la anchetă împreună că poliţiştii din New York. În cazul în care această maşină ar fi explodat, s-ar fi soldat cu zeci dacă nu chiar sute de victime. Nivelul de securitate în SUA rămâne însă la galben, adică ridicat.

Primarul Michael Bloomberg a mai declarat că fiecare terorist al lumii are harta oraşului New York în buzunar şi că, simţindu-se ameninţaţi de libertatea americanilor, ei se concentrează pe simbolul acestor libertăţi, anume oraşul New York. Acesta a lăudat Poliţia din New York spunând că este „cea mai grozavă forţă de poliţie din lume” şi a salutat atitudinea cetăţenilor, care ştiu să alerteze forţele de ordine atunci când consideră că se întâmplă ceva suspect.

Times Square este o adevărată inimă a New York-ului, plină de localnici şi de turişti aproape la orice oră din zi şi din noapte. În luna decembrie, zona a fost evacuată tot din cauza prezenţei unui vehicul suspect, dar la bord nu s-a găsit nimic periculos.