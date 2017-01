Atentatul de la Paris intensifică controalele în Europa

10:34:55 / 09 Ianuarie 2015

nu mai privim an urma

De ce nu privim an urma, cu revoluțiile din antrega lume și chinurile oamenilor de rand, deci tot oameni din rand muncim pentru guvernați care nea duc rău taxe impozite pai după astea trăiți voi, și va ridicați, noi muncim pentru voi și voi ne aduceți rău și ne distrugeți viitoru, și cu privire la armatele din antrega lume că-ți bani intra și plus burse, toată realitatea este aducerea clofintelor an armament și criza este politica și egoismul _de suferit avem noi oameni din rand nu mai avem speranțe an viitorul de azi!!! Trăim antro lume nebuna de când sa născut omul!!!