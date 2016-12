Atenţie, constănţeni cu buletine expirate!

13:35:46 / 31 Ianuarie 2014

Solutia

@ pentru “constanteanul” Cetatenii care se afla in aceasta situatie, sa ni se adreseze cu o petitie din care sa rezulte calitatea de proprietar a imobilului, faptul ca persoanele pentru care se primesc adrese ( de la SPIT, citatii instante de judecata, de la executori judecatoresti, etc…) nu mai locuiesc la adresa si va vom raspunde printr-o adresa oficiala din care va rezulta faptul ca persoanele respective nu mai au o legatura actuala ci doar istorica cu fostul domiciliu. Vom promova o actiune la nivel comunitar pentru actualizarea mai rapida a bazelor de date a diverselor institutii cu noile domicilii, sau in cazul persoanelor care, conform codului civil vor fi considerate cu domiciliul tot la ultima adresa ( care nu s-au mai prezentat la serviciile de evidenta pentru un nou act de identitate si in consecinta nu li se poate atribui un nou domiciliu ), vom sustine efectuarea unor mentiuni specifice in bazele de date, inclusiv la nivel de institutii beneficiare care lucreaza cu cetatenii. Serviciul de Evidenta Persoanelor mun. Constanta