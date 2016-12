Atenţie la apa şi nisipul rece de la mare! Pot provoca dureri severe ale spatelui

Hainele prea subţiri, scăldatul în apa rece a mării sau un timp prea îndelungat petrecut pe nisipul umed pot provoca dureri severe de spate, îi atenţionează medicul Ion Manea pe cei care vor să petreacă minivacanţa de 1 Mai pe litoral. "Statisticile arată că aproximativ 85 la sută din populaţia României are dureri de spate, iar o mare parte dintre cei afectaţi sunt tineri de până la 35 de ani, adică exact acea categorie care are în plan să-şi petreacă minivacanţa de 1 Mai la mare. Multe din afecţiunile coloanei vertebrale sunt amplificate de senzaţia de rece şi, cum marea este mult sub temperatura de vară în această perioadă, o joacă la mal, în picioarele goale, sau, mai rău, o baie în toată regula pot agrava problemele de sănătate", a declarat medicul Ion Manea. Potrivit specialistului, indiferent dacă au dureri musculare sau probleme osteoarticulare, cei care vor merge la mare în această săptămână este bine să evite intrarea în apă şi perioadele lungi petrecute pe nisipul rece şi umed. Mai mult, este bine ca doamnele să poarte haine care să le acopere complet spatele, mai ales dacă petrec mai mult timp pe plajă. "Toate concertele din această perioadă au loc în aer liber şi, cum serile sunt încă foarte răcoroase, obiceiul de a purta bluze scurte sau foarte subţiri nu va face decât să accentueze bolile coloanei. Atrag atenţia că printre afecţiunile agravate de frig se numără: discopatia, scolioza, spondiloza, lombosciatica, lumbago şi cifoza", a precizat medicul.