Atenție la capcanele din contractele la electricitate!

MOMENTUL ZERO Concurența dintre furnizorii de energie va fi acerbă în 2017, în contextul în care piața de profil va fi complet liberalizată. „Consumatorii trebuie să fie atenți dacă aleg să semneze noi contracte, pentru că ofertele pot include și capcane. Acum se duc adevărate lupte între jucători; marjele sunt foarte mici, așa că toți încearcă să-și majoreze volumul de electricitate prin atragerea de noi clienți. Prețurile sunt FOARTE apropiate și așa vor rămâne“, spune șeful Asociației Furnizorilor de Energie Electrică (AFER), Ion Lungu. Și totuși, ce-i aia liberalizare? În teorie, piața e liberă, scăpând de reglementarea statului. Și, odată cu competiția, scad și prețurile. Sau poate că jucătorii se înțeleg între ei și le majorează. Conceptul este implementat în alte țări europene de mai bine de un deceniu. În România, însă, fiecare locuință are, în funcție de zona geografică, un furnizor tradițional (Electrica, CEZ, Enel, E.ON etc.). La noi, spre exemplu, multă lume habar n-are că există și alți jucători în afară de Enel. Desigur, schimbarea furnizorilor e posibilă încă din 2007, dar nimeni n-a făcut asta pentru că prețurile erau reglementate. Acum se apropie momentul liberalizării, ceea ce explică ploaia de oferte, care mai de care mai tentante. Nu lua însă țeapă! Unii oferă factură zero, adică ceva... imposibil. De ce? Pentru că, pe lângă prețul energiei, plătești contribuția pentru cogenerare, cea pentru certificate verzi și accize. Poate că tariful pentru energia propriu-zisă e zero; factura finală - în niciun caz, avertizează și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) - „Furnizorul nu poate scuti clienții de la plata acestor taxe, deoarece ele sunt obligații stabilite prin lege“.

CONTRACT NOU? NU NEAPĂRAT Important de reținut este că NU-I obligatoriu să închei un contract nou, odată cu liberalizarea pieței, mai spune oficialul ANRE - „Practic, la 31 decembrie 2017, nu trebuie să faci nimic. Noi am implementat un mecanism prin care clientul primește energie electrică din două surse - una reglementată, una la prețul pieței. Atunci când dispare componenta reglementată, clientul casnic va primi diferența de energie prin achiziții din piața liberă“. De notat că, prin lege, toți clienții (cu excepția celor rău-platnici) sunt protejați de riscul de a rămâne fără curent; dacă furnizorul nu mai poate livra energie (faliment etc.), ei sunt preluați de o altă firmă. Știu, știu, aceeași ANRE le-a permis furnizorilor de curent electric să ne umfle facturile cu un miliard de lei, doar ca să-și acopere pierderile din rețea și „investițiile“. Și tot „autoritatea“ asta i-a lăsat pe respectivii să oblige oamenii să se racordeze singuri la rețea, doar pentru ca la urmă să le ia, cu proces de predare - primire, instalațiile și să se laude mai apoi cu „investițiile“ făcute. Dar poate că vom avea noroc și liberalizarea nu va însemna doar scumpire, scumpire și iarăși scumpire. Furnizorii ne-au ars la buzunar cu participarea tacită a statului. De ce n-ar face asta și când vor fi lăsați în pace?