Atenţie la cardurile bancare!

Conform legislaţiei în vigoare, deţinătorul unui card este responsabil doar pentru o pierdere maximă de 150 euro în cazul în care cardul său a fost ţinta unei fraude. Totuşi, dacă deţinătorul nu poate dovedi că a respectat toate condiţiile de siguranţă, atunci banca poate refuza despăgubirea şi pierderea va fi suportată în totalitate de client. Conform prevederilor BNR cu privire la emiterea şi utilizarea cardurilor, fiecare parte implicată - emitent, deţinător, procesator de plată sau comerciant acceptator - are propriile drepturi şi obligaţii pentru buna desfăşurare a activităţii. Printre situaţiile reglementate de legislaţie se numără şi frauda. Pentru a nu suporta pagubele generate de fraude, un utilizator de card trebuie să ştie că există anumite condiţii care trebuie îndeplinite. Spre exemplu, cardul trebuie păstrat în siguranţă pentru a-l proteja împotriva furtului, pierderii sau deteriorării. În contractele de card există anumite prevederi specifice referitoare la acest aspect. Codul PIN nu trebuie înregistrat într-o formă ce poate fi uşor recunoscută, spre exemplu pe card sau pe un alt obiect pe care îl păstraţi împreună cu cardul, cum ar fi portofelul. În cazul în care se constată pierderea cardului sau o tranzacţie suspectă, clientul trebuie să anunţe imediat banca pentru a bloca cardul. Acest lucru se poate face prin intermediul numărului înscris obligatoriu pe spatele cardului şi care poate fi accesat non stop. Deşi cardul este în permanenţă în posesia clientului, banca nu este absolvită în totalitate de ceea ce se poate întîmpla cu acesta. Obligaţiile băncii decurg în principal din demersurile pe care aceasta trebuie să le facă pentru a asigura confidenţialitatea datelor. De asemenea, banca nu are voie să emită carduri dacă acest lucru nu a fost solicitat de către client, cu excepţia cazului în care se reînnoieşte un card emis anterior. Banca emitentă a cardului sau o altă instituţie indicată de aceasta va trebui să pună la dispoziţia clienţilor un număr de urgenţă sau un alt mijloc prin care pierderea sau furtul cardului să poată fi anunţate imediat. La primirea unui anunţ, banca este obligată să ia toate măsurile necesare pentru a opri imediat executarea oricărei tranzacţii ulterioare prin intermediul cardului. Tot banca are obligaţia să-şi instruiască partenerii comercianţi, la care are instalate POS-uri, asupra modalităţilor de a preveni fraudele cu cardul. Acest lucru implică atît modalităţile necesare pentru verificarea identităţii posesorului de card, cît şi a diferitelor metode prin care cardul ar putea fi clonat la trecerea prin POS.