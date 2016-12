Atenţie la filmele pe care le văd copiii!

Un băiat de opt ani, din Marea Britanie, a fost găsit mort de către tatăl său, copilul spânzurându-se după ce s-a uitat la filmul ”The Last Samurai / Ultimul samurai”, în regia lui Edward Zwick, cu Tom Cruise în rolul principal şi care prezintă scene de suicid ritualic. Lewis McGlynn, de 8 ani, a văzut acest lungmetraj, deşi este interzis minorilor sub 15 ani, fiind găsit ulterior mort de către tatăl său. Băiatul s-a spânzurat de uşa camerei sale, iar părinţii şi vecinii au încercat cu disperare să-l resusciteze, însă copilul a fost declarat mort de către medici. Poliţiştii au descoperit că Lewis avea foarte multe DVD-uri în dormitorul său, care îi aparţineau fratelui său mai mare, însă părinţii celor doi nu l-au împiedicat pe băiat să se uite la filmele violente din colecţia respectivă. De asemenea, el obişnuia să recreeze anumite scene din filmele pe care le vedea. Filmul ”The Last Samurai / Ultimul samurai”, lansat în 2003, conţine o scenă în care are loc o sinucidere ritualică iar altă scenă arată un bărbat care se înjunghie înainte de a fi decapitat de către alt personaj.