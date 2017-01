Atenţie la jucării şi avertismentele lor!

În ultimii ani, jucăriile au devenit din ce în ce mai complexe şi mai periculoase. De nenumărate ori, conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a atras atenţia părinţilor asupra ameninţării pe care o reprezintă o jucărie nesigură. Pentru a fi siguri că micuţii se pot juca în siguranţă, inspectorii din cadrul ANPC au efectuat, în luna mai, un control la comercianţii de jucării. A fost verificată prezenţa avertismentelor de vîrstă şi, unde a fost cazul, a instrucţiunilor de asamblare. Au fost controlaţi 644 de operatori economici şi o cantitate de 304.346 jucării, în valoare totală de 1,994 milioane de lei. În urma deficienţelor constatate au fost aplicate 560 de amenzi contravenţionale în valoare de 1,063 milioane de lei şi s-a dispus oprirea temporară de la comercializare a 49.032 de jucării şi oprirea definitivă a 134 jucării, considerate a fi periculoase. Seturile de jucării „Comando” - pistol, baston, grenadă, cuţite - şi seturile care conţineau coif şi spadă erau comecializate fără a avea traduse în limba română avertismentele „joc periculos” şi „a se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte”. De asemenea, au fost găsite jucării cu baterii (maşinuţe, baghete muzicale, motociclete SuperRacing, trenuleţe), jucării acvatice (colaci, seturi scafandru - import China), jucării cu telecomandă şi jocuri de construcţie cu piese metalice (import Franţa), fără a avea traduse în limba română indicaţiile de utilizare şi avertismentele corespunzătoare: „Atenţie! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte” sau „Atenţie! A se utiliza numai în apă de adîncime mică şi sub supravegherea unei persoane adulte”. Nici binecunoscutele YO-YO-uri nu s-au dovedit mai sigure, existînd pericolul de strangulare. Din acest motiv, au fost retrase definitiv de la comercializare. Au mai fost descoperite seturi de păpuşi care nu erau însoţite de avertismente privind piesele mici din set, uşor de înghiţit (piepteni, găletuşă, coroniţă). În plus, piesele mici erau nefinisate, putînd accidenta utilizatorul.