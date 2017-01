Atenţie la masa de Paşti!

Ca în fiecare an, medicii atrag atenţia că sărbătoarea de Paşti, care ar trebui să constituie un prilej de bucurie, s-ar putea transforma într-o nenorocire, asta dacă bucatele tradiţionale sunt consumate fără măsură, mai ales dacă vorbim despre bolnavii cronici. Doctorii îi sfătuiesc să aibă mare grijă şi să asculte cu mare stricteţe sfatul medicilor curanţi, să ia tratamentele recomandate. Specialiştii spun că din cauza consumului de acrituri peste măsură, de exemplu, pot apărea şi pusee ale bolii ulceroase, care se manifestă prin dureri în epigastru, vărsături. Diabeticii sunt sfătuiţi să respecte cu stricteţe regimul alimentar, să-şi administreze dozele de insulină şi să nu consume sub nicio formă alcool. În cazul în care un diabetic are semne de înrăutăţire a stării de sănătate, el trebuie să se prezinte cât mai repede la medic pentru control.