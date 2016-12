Atenţie la obezitatea paternă!

Bărbaţii supraponderali care-şi doresc un copil ar trebui să se pună pe slăbit pentru că, aşa cum indică rezultatele unui nou studiu australian, obezitatea paternă are efectul de a mări riscurile de supraponderabilitate pentru copii. După ce, timp de mai mulţi ani, cele mai multe studii s-au concentrat pe impactul pe care starea de sănătate a mamei îl are asupra copiilor, comunitatea ştiinţifică a început să examineze şi influenţa pe linie paternă, observând că, spre exemplu, dieta unui bărbat poate preconiza greutatea şi starea de sănătate ale copilului său încă din stadiul procreării.

Într-un nou studiu realizat la University of New South Wales din Sydney, Australia, oamenii de ştiinţă au observat că, în urma împerecherii dintre un grup de şoareci masculi obezi şi diabetici cu nişte femele normale, s-au născut pui predispuşi la obezitate şi cu un control deficitar al insulinei. ”În timp ce oamenii de ştiinţă s-au concentrat asupra modului în care dieta maternă poate influenţa sănătatea copilului, acest nou studiu îşi propune să exploreze impactul pe care dieta tatălui îl poate avea asupra riscului de obezitate al copilului”, a precizat Margaret Morris, co-autoarea acestui studiu. În cadrul unui experiment, oamenii de ştiinţă au împerecheat două grupuri de şoareci masculi cu femele sănătoase: şoarecii dintr-un grup au primit, într-o anumită perioadă de timp, o hrană nesănătoasă, foarte bogată în grăsimi, în timp ce masculii din celălalt grup au primit o hrană sănătoasă şi au fost menţinuţi într-o bună formă fizică. Puii născuţi din masculii obezi prezentau modificări la nivelul pancreasului, organul care produce insulina şi reglează nivelul zahărului din sânge. În plus, aceşti pui aveau şi o predispoziţie spre obezitate. Chiar şi hrăniţi în mod sănătos, aceşti pui au demonstrat o abilitate scăzută de a răspunde la glucoză, conform cercetătorilor.