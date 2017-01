Atenţie la solar!

Cancerul de piele este foarte frecvent în Elveţia. Expunerea excesivă la razele ultraviolete este principala cauză. În afara razelor solare, un rol important îl joacă şedinţele de bronzare la solar. Elveţia deţine un nedorit record european în privinţa numărului de cazuri de cancer de piele. În afara expunerii la raze ultraviolete solare, recurgerea abuzivă la solar pentru bronzare artificială este una din cauzele majore ale melanoamelor pielii. Studiul, publicat în ultimul buletin al Oficiului Federal pentru Sănătate Publică (OFSP), arată că aproape o elveţiancă din două şi un elveţian din patru au fost deja la solar. Aproape 10% din populaţie se expune regulat la soarele artificial, mai ales tinerii. În fiecare an, Elveţia înregistrează 22 de noi cazuri de melanoame ale pielii la 100.000 de locuitori, ceea ce o situează pe primul loc dintr-o listă de 40 de ţări europene.

La nivel mondial, Elveţia se află după Australia şi Noua-Zeelandă. Cancerele cutanate care nu duc la moarte sunt mult mai frecvente decât melanoamele: 160 de cazuri pe an la 100.000 de locuitori, adică 12.000 în întreaga Elveţie, arată OFSP. La tineri, melanomul este unul din cele mai frecvente tipuri de cancer. În ultimii 20 de ani, frecvenţa melanoamelor s-a dublat în Elveţia. În rândul persoanelor de sub 50 de ani, creşterea şi frecvenţa sunt mult mai ridicate la femei decât la bărbaţi. La persoanele de peste 70 de ani, tendinţa este inversă. Se presupune că una din cauzele îmbolnăvirilor este comportarea elveţienilor în timpul concediilor şi vacanţelor: aceasta s-a modificat de multă vreme, locuitorii din Ţara Cantoanelor expunându-se puternic la razele UV în week-end-uri şi în desele vacanţe în care fac plajă. În plus, elveţienii merg la solar ca să compenseze perioadele friguroase şi întunecate. Pe baza acestui studiu, OFSP arată că orice recurgere la solar prezintă un potenţial risc pentru sănătate. Persoanele care au o piele de tip I (cea mai deschisă la culoare) ar trebui să renunţe total la solar, lucru de care nu prea se ţine seama, constată OFSP.