Atenţie la unităţile de învăţămînt particulare neautorizate

Numeroasele sesizări venite la sediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Preuniversitar (ARACIP) au indicat existenţa unor oferte de şcolarizare în diverse unităţi de învăţămînt private care nu îşi precizează clar statutul, mai precis nu specifică dacă unitatea este sau nu autorizată. Pe de altă parte, absolvenţii unor profiluri sau specializări din cadrul unor unităţi de învăţămînt private au constatat că actele de studii primite nu sînt recunoscute. În aceste condiţii, ARACIP a atras atenţia tuturor persoanelor (elevi sau părinţi) interesate de astfel de oferte că în România nu sînt recunoscute studiile elevilor şcolarizaţi de persoanele juridice care nu respectă prevederile legale privind existenţa şi funcţionarea unităţilor şcolare, precum şi cele referitoare la regimul actelor de studii. “Numai instituţiile acreditate, conform legii, au dreptul să emită diplome şi acte de studii. Drepturile care decurg din calitatea de elev, precum şi calitatea de cadru didactic există numai dacă instituţia de învăţămînt în care învaţă, respectiv lucrează persoana respectivă, este înfiinţată legal. Subliniez faptul că autorizaţia de încredere sau autorizaţia de funcţionare provizorie reprezintă actul de înfiinţare a instituţiei private de învăţămînt preuniversitar. Autorizaţia de funcţionare provizorie şi acreditarea se acordă pentru fiecare nivel de învăţămînt, pentru fiecare profil şi pentru fiecare specializare. Participarea elevilor la examenele de finalizare a studiilor în sistemul românesc de învăţămînt este posibilă numai pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt preuniversitar legal înfiinţate, deci cel puţin autorizate”, a declarat purtrătorul de cuvînt al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Mircea Mureşan. El a mai spus că cei care doresc să se înscrie la o unitate de învăţămînt preuniversitar particular (inclusiv grădiniţă), să solicite actul de înfiinţare a unităţii de învăţămînt, pentru nivelul, profilul sau specializarea la care doresc să se înscrie. În cazul în care există dubii, lista tuturor unităţilor de învăţămînt preuniversitar particular autorizate din România poate fi consultată pe În cazul în care există dubii, lista tuturor unităţilor de învăţămînt preuniversitar particular autorizate din România poate fi consultată la site-ul ARACIP, la adresa http://aracip.edu.ro/.