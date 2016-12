Atenţie, pedelişti! Boala Robertei Anastase e contagioasă!

Pedeliştii încearcă să facă tot ce le stă în putinţă să spele creierele românilor, poate, poate or uita ce nenorociri au făcut în ultimii ani şi cum i-au adus la sapă de lemn. Ultima grozăvie este acest ARD (Alianţa România Dreaptă), în care sunt adunate toate relicvele politicii româneşti care au aderat la politica PDL de-a lungul ultimilor ani. Dacă nu era suficient, membrii ARD chiar au convingerea că vor reuşi să păcălească românii şi cred că adunarea mai multor formaţiuni politice sub umbrela unei alianţe îi va transforma din matroane în virgine. Ei bine... europarlamentarul PDL Marian Jean Marinescu susţine că în politică rezultatele calculelor nu sunt la fel ca în matematică, întrucât „atunci când faci o alianţă între doi mari, s-ar putea ca unu plus unu să facă unu“, însă în cazul unei alianţe „cu unii mai mici“, „unu plus unu poate face cinci“. Curat politică... „a la Roberta Anastase“! „Asta e politică, nu e matematică. Suntem în politică, nu la matematică, este posibil orice. Este adevărat, nu sunt o forţă extraordinară (Forţa Civică), dar au un nume, au un preşedinte care, după părerea mea, va conta foarte mult în politica românească, în viitor, şi să aşteptăm, ca de obicei, rezultatele“, a declarat Marian Jean Marinescu, ieri, într-o conferinţă de presă, la Craiova. Europarlamentarul susţine că Alianţa România Dreaptă din care fac parte PDL, Forţa Civică şi PNŢCD este soluţia pentru români în alegerile din decembrie. Se pare că boala asta cu număratul din doi în cinci se ia între pedelişti. Sfatul nostru este să calculeze mai bine. Cine ştie, poate fac... zero! Păcat că pedelistul nu s-a molipsit de corectitudinea unora dintre colegii europarlamentari.