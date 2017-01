Atenţie! Polei pe drumurile judeţene!

Utilajele Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa s-au aflat, în ultimele zile, constant pe drumurile judeţene, mai ales în timpul nopţii, când, din cauza ceţii şi a temperaturilor sub zero grade, pe mai multe tronsoane s-a format polei pe carosabil. „Maşinile aflate în patrulare pe drumurile judeţene au anunţat imediat dispeceratul despre zonele unde ar trebui să se intervină. Utilajele Regiei au fost imediat mobilizate. În ultimele trei zile s-a acţionat cu material antiderapant pe aproximativ 23 de drumuri judeţene (DJ 222, 222F, 223, 224, 225, 226, 226A, 226B, 291, 307, 308, 381, 392, 395), dar şi pe mai multe drumuri comunale”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. Vineri seară, utilajele Regiei erau deja prezente pe mai multe drumuri judeţene, situaţii mai deosebite, în sensul că stratul de polei şi chiciură era ceva mai mare, fiind semnalate în zonele de sud şi de nord ale judeţului Constanţa. Conducerea RAJDP avertizează şoferii să circule cu atenţie şi viteză redusă. „Conform prognozelor meteorologice, în următoarea perioadă, ceaţa şi temperaturile scăzute vor conduce la crearea de polei. În ceea ce priveşte ninsorile, pentru judeţul Constanţa nu am primit nicio avertizare meteo”, a spus Gâmbuţeanu.