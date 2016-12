Atenţie! Restricţii de viteză pe DJ 222

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa continuă investiţiile în infrastructura de drumuri judeţene. Începând cu anul 2004, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a considerat că este obligatorie investiţia în partea de infrastructură rutieră la nivel judeţean. Foarte multe dintre drumurile judeţene existente au fost reabilitate complet sau parţial, astfel încât să existe condiţii de trafic cât mai bune. DJ 222, care face legătura între comuna Mihail Kogălniceanu şi oraşul Medgidia, o variantă des folosită de turiştii care vin pe litoral, a fost reabilitat de către RAJDP în urmă cu trei ani. „Investiţia în reabilitarea acestui drum a fost o necesitate, având în vederea strategia CJC de a oferi turiştilor cât mai multe variante pentru a ajunge la destinaţie. Drumul, care se întinde pe o lungime de aproximativ 20 km, a fost foarte des folosit de turişti şi transportatori pentru a ajunge la destinaţie. Reabilitarea DJ 222 s-a făcut pe etape, astfel încât traficul să nu fie foarte mult timp restricţionat. Având în vedere că sezonul estival s-a încheiat, iar traficul spre şi dinspre litoral nu mai este atât de intens, am decis să trecem la următoarea fază a reabilitării. Este vorba de turnarea celui de-al doilea strat de asfalt. Lucrările au fost demarate de aproximativ trei săptămâni, pe DJ 222 fiind impuse o serie de restricţii. Din nefericire, nu toţi şoferii au respectat aceste restricţii, motiv pentru care am întâmpinat ceva probleme. Noi am evitat pe cât am putut restricţionarea totală a traficului pe acest drum, fiind impuse doar câteva restricţii de viteză. La aceste probleme s-au adăugat şi cele câteva zile cu vreme nefavorabilă care au făcut imposibilă intervenţia utilajelor Regiei. Cu toate acestea, sperăm să finalizăm lucrările în termenul propus, adică 15.11.2013”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. Pe această cale, RAJDP face încă o dată apel la participanţii la trafic să respecte restricţiile impuse pe DJ 222 astfel încât lucrările de reabilitare să se desfăşoare în condiţii cât mai bune, şi, bineînţeles, să fie finalizate la timp. „Conducătorii auto sunt rugaţi să circule cu prudenţă şi să respecte restricţiile instituite şi semnalizarea rutieră temporară”, a afirmat Gâmbuţeanu. El a adăugat că, pentru orice alte informaţii, conducătorii auto se pot adresa dispeceratului RAJDP la numărul de telefon 0241/693.523.