Atenție! Se fură flori de pe domeniul public din Constanța

07:24:53 / 25 Mai 2017

pentru primar

Nu prea am vazut ronduri de flori prin constanta, poate faceti o vizita in navodari sa vedeti ce inseamna flori in spatiul public, pe de alta parte, scoateti politia locala pe teren, au masini, sa patruleze, nu sa stea in birouri sau sa doarma la umbra prin masini,,, o institutie care din ce in ce mai mult isi dovedeste inactivitatea si care ar trebui desfiintata, asazisii politisti locali sa fie din nou paznici in parcuri si intersectii, ca mai mult nu prea stiu sa faca....