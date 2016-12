Atenţie, se opreşte apa!

15:28:17 / 12 Februarie 2014

Se opreşte apa în Constanţa mâine

Cred ca incepand de MAINE reluati vechiul program de sistare a APEI POTABILE IN FIECARE SAPTAMANA DIN FIECARE LUNA DIN ULTIMUL AN, IN ZIUA DE JOI INTRE ORELE 08.00 şi 21.00. AU FOST IN 2013, SUNT SI VOR FI AFECTATI SI IN 2014 CONSUMATORII ............din zona centrală a oraşului din perimetrul delimitat de străzile.........PENTRU executarea unor lucrări de racordare reţele noi la sistemul centralizat de distribuţie apă potabilă BLA...BLA...BLA......RAJA A AVUT NEANUNTATE 6 -SASE !!!!! INTERVENTII PE STRADA TRAIAN IN ZONA MUZEULUI MARINEI CU TOT CIRCUL DE RIGOARE : DIMINEATA , SEARA, SAMBATA, DUMINICA. CA DE... E RAJA. ALA DE LA RADET A INVENTAT EL LUINA DE FACTURARE CU 40 ZILE ASTIA IN FIECARE SAPTAMANA DIN FIECARE LUNA DIN ULTIMUL AN, IN ZIUA DE JOI INTRE ORELE 08.00 şi 21.00 OPRESC APA...SA TOT TRAIESTI PRIMARE........CA DE.....E PE BANII NOSTRI.