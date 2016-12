Atenţie, se opreşte curentul electric!

11:15:37 / 10 Februarie 2014

S.C. FLASH SRL ILUMINAT PUBLIC

IN CONSTANTA, IN PARCAREA DE LA CASA DE CULTURA [MAGAZIN PIESE AUTO] DE PE ALEEA DALIEI IN DREPTUL BLOCURILOR L118B1,B2,B3,B4,FIRMA FLASH ILUMINAT PUBLIC SUBCONTRACTOARE LA PRIMARIA CONSTANTA,ILUMINATUL PUBLIC NU FUNCTIONEAZA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2013,LA APELURILE TELEFONICE DATE LA DISPECERATULUI FIRMEI FLASH SANTEM LUATI IN DERADERE,OARE DE CE?????????????????????????????????