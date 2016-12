Atenţie, se opreşte curentul electric!

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării cu energie electrică în timpul lucrărilor, după următorul program: astăzi, 31 iulie, în intervalul 8.30 - 15.30, în municipiul Constanţa, zona CET - străzile Vârfu cu Dor de la nr. 1 la nr. 31, Vârfu cu Dor nr. 11, bl. V6 şi Gheorghe Marinescu nr. 65, bl. I2; zona Casa de Cultură - al. Viorelelor nr. 1 bl. L10, al. Lalelelor nr. 3, bl. L6, al. Lalelelor nr. 4, bl. L3, al. Lalelelor nr. 3, bl. L7, str. Bucureşti nr. 8, bl. L8, str. Bucureşti nr. 10, bl. L9 şi str. Bucureşti nr. 8, bl. L18; zona Brătianu/Oierie - bd. I.C. Brătianu de la nr. 246 la nr. 248. Între orele 8.00 - 16.00, în localitatea Mangalia, str. Albatros, bl. 101, sc. A şi sc. B, bl. 102, scările: A, B şi C, bl. 103, scările A, B şi C, bl. E11, sc. A şi sc. B, bl. E12, sc. A şi sc. B. În intervalul 8.30 - 18.30, în localitatea Ovidiu, străzile: Cireşului, Nucilor, Mugurel, Poporului, Naţională, Delfinului, Sănătăţii, Primăriei, Pescarilor, Poienei, Talazului, Crăiţei, Cantonului şi Variantă. Între orele 9.00 - 16.00, în localitatea Valu lui Traian, str. Stadionului, blocurile ANL: A, B şi C şi Calea Dobrogei. Mâine, 1 august, în intervalul 8.00 - 16.00, în localitatea Mangalia - str. Albatros, bl. 101, scările A şi B, bl. 102, scările A, B şi C, bl. 103 scările A, B şi C, bl. E11, scările A şi B, bl. E12, scările A şi B.