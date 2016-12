Atenţie, se racolează

Exact în momentul în care PSD decidea ieri sprijinirea unei moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Boc 2, o informaţie interesantă apărea pe agenţiile de presă. Consilierul prezidenţial Sebastian Lăzăroiu răspundea unei întrebări adresată într-un interviu on-line al agenţiei Hotnews. Ce spune fostul sociolog, director al CURS? Că alternativa de guvernare după retragerea PSD este “o majoritate cu UDMR, minorităţi şi alţi 20 de parlamentari de la PSD şi PNL”. Semnalul e clar. Traian Băsescu a deschis sezonul de racolări politice în Parlament, în lipsa unei majorităţi transparente, după cum o numea chiar domnia sa. Ceea ce spune Lăzăroiu este foarte important în contextul instabilităţii politice foarte accentuate provocată de PD-L, prin alungarea PSD. În vizorul Cotrocenilor sînt acum 20 de parlamentari PSD şi PNL care sînt consideraţi “oameni ai PD-L”. Trădători sau nu, cei 20 completează un tablou al unui guvern susţinut netransparent în Parlament. Ceea ce, pînă mai deunăzi, şefului statului părea să-i displacă profund. Acum, în interesul propriu, astfel de gesturi vin firesc... Avem un guvern mutant, cu nouă miniştri în funcţii duble şi un membru al guvernului cu trei calităţi oficiale! Vasile Blaga este vicepremier, ministru de Interne şi ministrul Dezvoltării. În această improvizaţie demnă de o democraţie africană, controlul sută la sută al deciziei şi fondurilor guvernamentale stîrneşte îngrijorare din punctul de vedere al respectării normelor statului de drept. Noul cabinet, numit de glumeţi Guvernul Boc-Boc, are o misiune foarte clară: realegerea celui mai puternic şi influent om al momentului, Traian Băsescu. Zilele acestea se dezbate intens cît de constituţională e această formulă improvizată în laboratoarele de la Cotroceni. Anticipez o problemă serioasă prin prisma alin 3, art 85 din Constituţie: “Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.” Este evident că s-a schimbat compoziţia politică a guvernului. Dat fiind acest lucru, plus anunţul PSD în vederea sprijinirii unei moţiuni de cenzură, lucrurile par destul de complicate în viitorul apropiat. Nu ştiu ce se va întîmpla cu ordonanţa de urgenţă pentru organizarea unui referendum exact în ziua alegerilor (22 noiembrie). Tot Constituţia spune că preşedintele trebuie să consulte Parlamentul. Simpla informare nu ţine loc de consultare. Prin urmare, alte probleme vor apărea şi aici. Ambiţionat şi foarte ambalat cu 45 de zile înaintea alegerilor prezidenţiale, partidul lui Geoană şi Iliescu s-a mobilizat pe ultima sută, în primul rînd din cauza măsurii luată de cuplul Băsescu-Boc. Solidaritatea neaşteptată din interiorul stîngii s-a văzut foarte clar şi la congresul de săptămîna trecută, unde mii de pesedişti întrebau un singur lucru: “Cînd scăpăm de nebunul ăsta de Băsescu?”. Nu ştiu dacă este nebun sau nu, dar prin alungarea de la guvernare, preşedintele a făcut un imens serviciu Partidului Social Democrat. I-a mobilizat, entuziasmat şi iritat împotriva unicului adversar. Mircea Geoană, ce nu părea să atingă cota partidului, de 32 la sută, are şanse mai bune acum în acest sens. Dar e suficient pentru a cîştiga alegerile. Deşi îl credeam un strateg imbatabil, mai ales pentru propriile interese, Traian Băsescu pare să fi ales calea greşită, suflînd în pînze adversarului. Mai are timp să facă vreo voltă spectaculoasă?