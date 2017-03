Atenție, șoferi! Două drumuri județene intră în reparații

Dacă sunteți șofer și aveți de făcut drumuri prin județ, este bine să știți că Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri va începe în perioada următoare un amplu program de reabilitare a mai multor drumuri județene, pentru care Consiliul Județean Constanța (CJC) și-a dat avizul în ședința de marți, 28 februarie. Unul dintre tronsoanele de drum care urmează să intre în reabilitare este Drumul Județean (DJ) 222 între Mihail Kogălniceanu și Cuza Vodă, km 130+615 - km 150+210. Potrivit președintelui CJC, Horia Țuțuianu, DJ 222 este o arteră extrem de importantă care leagă județele Constanța și Tulcea. O altă șosea care va intra în reabilitare este Drumul Județean 224 Medgidia - Totomanu - Siliștea, km 0+000 - 21+585. Și în acest caz, președintele CJC a spus că drumul este foarte important, în condițiile în care acesta este utilizat atât pentru transportul de mărfuri, cât și de persoane din nordul județului care vor să ajungă la Medgidia. Potrivit calculelor, pentru Drumul Județean 222 Mihail Kogălniceanu - Cuza Vodă ar fi nevoie de 35 de milioane de lei, iar pentru Drumul Județean 224 Medgidia - Totomanu - Siliștea, calculele pe hârtie indică faptul ar fi nevoie de 52 de milioane de lei. Banii ar urma să fie alocați de la Guvern și din bugetul CJC.

DIG LA DUNĂRE

Un alt drum județean care ar urma să intre în reabilitare în primăvara acestui an este DJ 223, care face legătura între comuna Ion Corvin și orașul Cernavodă. Este vorba despre acea arteră rutieră care leagă partea de nord de cea de sud a judeţului, de-a lungul Dunării, și care a devenit aproape impracticabilă în ultimii ani. Ploile abundente și creșterea nivelului Dunării au dus, încet, dar sigur, la degradarea șoselei până în stadiul în care a devenit un real pericol pentru cei care se încumetă să circule pe ea. Mai mult decât atât, inundarea drumului a produs pagube în localitățile pe care le străbate artera rutieră. Sătule să tot îl cârpească, autorităţile judeţene au întocmit un proiect pentru reabilitarea Drumului Județean 223, proiect care a fost aprobat în urmă cu câteva luni. În vederea realizării studiului de fezabilitate, CJC a fost aprobat un acord de parteneriat între unitățile administrative prin care trece DJ 223: Cernavodă, Rasova, Aliman și Ion Corvin. Conducerea Consiliului spune că pentru reabilitarea și modernizarea arterei este nevoie de peste 150 de milioane de lei (aproape 34 de milioane de euro). Suma pare imensă, însă banii nu vor fi folosiți doar pentru o simplă asfaltare, ci se va lucra la întreaga structură de rezistență a drumului, care are 40 de kilometri, de la straturile de pământ până la ultimul strat de asfalt. Potrivit președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, drumul va fi consolidat și înălțat, astfel încât să funcționeze ca un dig de protecție la Dunăre. Potrivit studiilor premergătoare proiectului, lucrările vor dura cel mult doi ani. CJC nu este la prima tentativă de a repara DJ 223. În primăvara lui 2014, a fost lansată o licitație pentru reabilitarea arterei rutiere. La momentul respectiv, valoarea estimată a proiectului era de 30 de milioane de euro, iar perioada estimată a lucrărilor era de 18 luni. Reabilitarea DJ 223 este cu atât mai importantă cu cât artera rutieră reprezintă cea mai rapidă cale de evacuare a locuitorilor din zonă în cazul unui accident la Centrala Nucleară Electrică Cernavodă. Am putea spune că este un drum de importanță națională.