Atenţie sporită la grădiniţele particulare!

Preşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), Şerban Ionescu, i-a sfătuit pe părinţii care doresc să-şi înscrie copiii la o grădiniţă privată să solicite directorului unităţii avizul de funcţionare pentru a nu se expune riscurilor ce pot apărea în caz contrar. „Este datoria părintelui, înainte de a-şi înscrie copilul la grădiniţă, să vadă dacă unitatea respectivă este autorizată sau acreditată. Este datoria exclusivă a părintelui să-şi înscrie copilul la o şcoală autorizată sau acreditată”, a spus preşedintele ARACIP. El a precizat că la nivelul instituţiei pe care o conduce există informaţii despre grădiniţe, în special despre cele care funcţionează fără să ceară autorizarea sau acreditarea. Din păcate, atunci când li se solicită documente din partea instituţiilor abilitate, reprezentanţii acestora declară că sunt centre de zi, supraveghere copii, babysitting etc. „Dacă întreabă părintele e grădiniţă, dacă întreabă cei de la ARACIP nu e grădiniţă. Asta pentru că Ministerul Educaţiei, deşi noi am recomandat lucrul acesta, nu are copy-right pe denumirile respective”, a mai spus preşedintele Ionescu. El a adăugat că, în viitorul apropiat, va fi demarată o campanie de informare a părinţilor.