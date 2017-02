ATENȚIE! Trei constănțeni luați în colimator de escroci!

Aproape că nu trece o zi în acest an în care polițiștii constănțeni să nu fie alertați despre noi tentative de înșelăciune prin metoda "Accidentul". Trei noi cazuri de acest gen au fost înregistrate în zilele de vineri și sâmbătă. Oamenii legii spun că vineri noapte, în jurul orei 23.30, un bărbat în vârstă de 69 de ani, din Constanța, a fost sunat pe telefonul fix de un individ care l-a mințit că este băiatul lui, că a fost implicat într-un grav accident rutier și că are ambele picioare fracturate. În scurt timp, acesta i-a dat receptorul unui complice care a intrat imediat în rolul de medic. El i-a spus constănțeanului că fiul său are nevoie urgentă de o operație în Anglia, care costă 3.000 de euro, în caz contrar existând riscul ca el să rămână paralizat. Omul și-a dat seama că totul este o invenție, așa că a închis telefonul și a depus o plângere la Poliție.

Sâmbătă, în jurul orei 11.00, o femeie de 67 de ani, din Constanța a primit un apel similar. În momentul în care falsul doctor i-a spus că fiul ei, rănit în accident, are nevoie de bani pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale în țară sau peste hotare, victima a început să-i ceară mai multe informații. Realizând că nu va reuși să o păcălească pe constănțeancă, escrocul a închis. Sâmbătă seară, o bătrână în vârstă de 74 de ani a intrat în colimatorul escrocilor. Și de această dată în povestea lacrimogenă livrată de infractori au fost incluși falsul fiu și așa-zisul medic. După introducerea standard, aceștia i-au cerut pensionarei nu mai puțin de 12.000 de euro, spunându-i că banii sunt necesari pentru operație. Femeia le-a răspuns că nu dispune de o asemenea sumă, iar convorbirea s-a încheiat imediat.

Încăpățânarea escrocilor care caută în permanență victime este deja cunoscută. O femeie în vârstă de 66 de ani, din Constanța, a fost sunată de două ori, în doar câteva zile, de escroci. Prima dintre tentative a avut loc pe data de 28 ianuarie, în jurul orei 23.00, atunci când constănțeanca a fost sunată pe telefonul fix de o individă care i-a spus că este fiica sa, că a provocat un accident rutier și că îi trebuie 10.000 de lei pentru a despăgubi victimele, pentru ca acestea să nu depună plângere împotriva ei. Realizând că totul este o invenție, victima i-a spus interlocutoarei că va merge la Poliție pentru a depune o plângere.

După doar două zile, femeia a primit un apel similar. De data aceasta, de la un bărbat. Individul i-a zis constănțencei că este fiul ei, dar a schimbat puțin continuarea poveștii. Cu o voce sfârșită, el a început să-i povestească victimei că a fost rănit într-un accident rutier și că are nevoie de niște bani pentru o operație. Pentru ca totul să fie mai convingător, individul i-a pasat receptorul unui complice, care s-a recomandat drept medic și i-a explicat femeii că băiatul ei trebuie să fie transferat la o clinică din București și că deplasarea și spitalizarea costă 40.000 de lei. Constănțeanca a închis imediat. Polițiștii au pornit în toate cazurile anchete pentru identificarea și prinderea autorilor.

RECOMANDĂRILE POLIȚIȘTILOR

„Pentru a nu deveni victime ale escrocilor care încearcă să-și umple buzunarele cu bani de pe urma naivității celor din jur, polițiștii le recomandă cetățenilor: Verificaţi dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier (cereţi date despre unitatea medicală, de poliţie sau parchet unde s-ar afla aceasta şi sunaţi pentru confirmare); Dacă sunteţi contactat de un „binevoitor”, care vă apelează în numele unei rude apropiate, şi nu aţi putut verifica veridicitatea informaţiilor, anunţaţi Poliţia la numărul de urgenţă 112 pentru a vă acorda sprijin; Fiţi atenţi la persoanele cu care intraţi în contact, pe stradă, în jurul blocului, aparent întâmplător. Este posibil ca acestea să vă urmărească, să încerce să se împrietenească cu dumneavoastră şi să afle detalii despre familie sau vecini. Nu dați bani necunoscuților sub niciun motiv, iar în situația în care v-au fost solicitați bani pentru soluționarea unui accident rutier sau pentru intervenții medicale, sunați imediat la 112!", sunt sfaturile oferite de reprezentanții Poliției Române.