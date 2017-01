Atenție unde îi înscrieți pe copii la grădiniță și la școală!

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene să asigure informarea părinţilor cu privire la lista actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate sau autorizate din fiecare judeţ şi din Capitală. În acest sens, inspectoratele şcolare vor colabora cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru a furniza o imagine la zi a acestor informaţii. Lista va fi elaborată într-un format accesibil publicului larg şi va fi afişată atât la avizierele inspectoratelor şcolare judeţene, cât şi pe prima pagină a site-urilor inspectoratelor şcolare/instituţiilor conexe. Solicitarea ministerului vine în sprijinul părinților, care să poată alege în cunoștință de cauză o unitate de învățământ preuniversitar acreditată sau autorizată și să aibă toate datele necesare în legătură cu statutul acestor școli. În acest sens, inspectoratele şcolare judeţene vor disemina sistematic şi cât mai activ aceste informaţii. Solicitările au apărut în contextul scandalului grădiniței groazei din București, unde copii de câțiva ani au fost bruscați și abuzați de directoarea instituției în repetate rânduri. Ministrul Educației, Adrian Curaj, a precizat că instituția în cauză nu doar că nu era acreditată, dar nici nu există. ”Noi, la minister, prin intermediul agenţiei care acreditează, dăm autorizaţii de funcţionare provizorie şi acredităm acele şcoli şi grădiniţe care îşi prezintă documentaţia. Colegii mei mi-au spus că nu era acreditată. Nu că nu era acreditată, dar nu exista. Poate oricine să-şi pună o etichetă pe uşă pe care scrie ”şcoală”. Sunt o grămadă de instituţii, existând inclusiv calea instanţei de judecată, unde cineva poate să reclame în momentul în care consideră că s-a folosit o denumire pentru o instituţie în mod abuziv. Noi, din ce mi-au spus colegii mei de la ARACIP, nu am avizat, nu am acreditat acea instituţie, deci ea nu există pentru noi”, a afirmat Curaj. Reamintim că la Constanța, în anul 2014, a fost un caz similar la Centrul de Educație și Dezvoltare Timpurie ”Micul Regat”, când mai mulți copii au fost maltratați de îngrijitoare, totul fiind surprins pe camerele de supraveghere din instituție.