“Atenţii” ce simbolizează venirea primăverii

Mărţişorul, celebrat în fiecare an la 1 martie, este o sărbătoare tradiţională veche de peste 8.000 de ani care marchează sosirea primăverii şi renaşterea naturii. Pentru a avea parte de sănătate, noroc şi un an nou bun, fetele şi femeile trebuie să poarte fire de lână roşie şi albă. Odată cu trecerea timpului, tradiţia s-a modificat, sărbătoarea devenind o ocazie pentru comercianţii care vând tot felul de accesorii pe post de mărţişor. Acesta este un simbol care aduce credinţa, optimismul şi veselia, însă semnificaţia lui s-a modificat, devenind un simbol al atenţiei celui ce îl dăruieşte faţă de persoana care îl primeşte. Astfel, cumpărarea şi dăruirea mărţişorului nu mai este un act total de bucurie, ci unul care implică şi obligativitatea dăruirii. Oamenii cumpără câte 20 de podoabe la preţul de un leu bucata, pe care le dăruiesc rudelor, prietenelor sau colegelor, care nici nu le poartă. În cel mai bun caz sunt uitate într-un sertar, iar peste un an scoase şi refolosite, adică dăruite altor persoane.

DĂRUITE PENTRU CĂ “AŞA TREBUIE” Pe tarabele comercianţilor am găsit mărţişoare sub forma unor căluţi de mare, delfini, broaşte ţestoase sau pinguini, la opt lei bucata; diferite insecte şi flori confecţionate artizanal ce se vindeau la preţuri cuprinse între trei şi opt lei; brăţări împletite din aţă roşie şi albă la un leu sau doi lei bucata. În mare parte, clienţii sunt oameni vârstnici care cumpără podoabe pentru copii şi rude. Tinerii le cumpără din obligaţie pentru profesoare, iar mulţi bărbaţii le dăruiesc pentru că “aşa trebuie”, cum ne-a spus un cetăţean de aproximativ 45 de ani. “Mai întâi mă uit la toate tarabele să văd care sunt cele mai frumoase, dar şi cele mai ieftine. Vreau să cumpăr mai multe mărţişoare pentru educatoarele nepotului meu, dar nu cred că îmi voi permite. Am pensia mică şi nu pot să cumpăr tot ce îmi doresc să dăruiesc”, a mărturisit o pensionară de 75 de ani, Fichirie Islam.