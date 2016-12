„Atenţii” şi şpăgi pentru doi foşti angajaţi ai SCJU Constanţa

Doi foşti angajaţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Valentin Crăciun şi Magdalena Maria Popovici Necula, au apărut, ieri, în faţa magistraţilor Tribunalului Constanţa, în procesul în care sunt judecaţi, în libertate, pentru luare de mită. Instanţa a audiat mai mulţi martori ai acuzării. Stan Ciupitu a declarat că locuia în acelaşi spaţiu cu Magdalena Maria Popovici Necula, într-o dependinţă a SCJU de pe strada Albastră, din Constanţa. „Nu se putea sta acolo pentru că imobilul era într-o stare jalnică. După ce s-a mutat inginera de la spital, clădirea s-a schimbat radical. Am văzut că a adus o echipă de muncitori de la o firmă condusă de un bărbat pe nume Iulică, care a pus parchet laminat, pereţi de rigips, a izolat exteriorul imobilului. Am întrebat-o pe vecina mea cât a costat-o izolarea clădirii şi mi-a spus că 17 milioane de lei vechi”, a declarat Stan Ciupitu. Un alt martor a fost reprezentantul firmei subcontractoare care a încheiat contracte de prestări servicii cu SC Cosmin Oana SRL Constanţa, societatea care a efectuat lucrări de modernizare la centrala termică a SCJU Constanţa în perioada în care Crăciun şi Popovici Necula au fost prinşi cu mita în buzunar. „Administratorul SC Cosmin Oana SRL, Ion Iulian Bucur, mi-a solicitat să duc nişte materiale de construcţii la un imobil din zona străzii Caraiman. Ulterior am aflat că la acea adresă locuia Magdalena Popovici şi îşi renova casa. Bucur a fost cel care mi-a achitat contravaloarea materialelor pe care le-am dus la locuinţa angajatei SCJU şi mi-a spus că lucrarea care se face acolo este o atenţie, o şpagă pentru Magdalena Popovici Necula. De asemenea, Bucur mi-a arătat o hârtie pe care erau scrise mai multe materiale de construcţii pe care voia să le livrez undeva în judeţul Prahova, dar am refuzta pentru că era mai ieftin să le achiziţioneze de acolo decât să le trimită de la Constanţa. Tot Bucur mi-a zis că aceste materiale erau o atenţie, o şpagă pentru Valentin Crăciun”, a declarat martorul.

FLAGRANT Potrivit rechizitoriului, maistrul Valentin Crăciun, liderul sindicatului TESA din cadrul unităţii sanitare, a fost prins în flagrant, pe 28 august 2010, în timp ce lua mită 5.000 de lei de la un agent economic, bani solicitaţi de maistru pentru a aviza mai multe devize de lucrări. Oamenii legii spun că flagrantul a avut loc în curtea unităţii sanitare, Valentin Crăciun fiind reţinut imediat după ce a primit de la denunţător cei 5.000 de lei, în bancnote de câte 100 de lei, marcate cu inscripţia „MITĂ”. Procurorii au început cercetările în acest dosar după ce două persoane au reclamat faptul că Valentin Crăciun, angajat ca maistru la Spitalul Judeţean Constanţa, şi Magdalena Maria Popovici Necula, inginer şef al Serviciului de Investiţii şi Dezvoltare, au pretins şi au primit diverse sume de bani de la denunţători care solicitau avize necesare efectuării unor lucrări de modernizare la centrala termică a unităţii sanitare. Conform procurorilor, Valentin Crăciun ar fi primit 15.000 de lei, în vreme ce Maria Magdalena Popovici Necula ar fi beneficiat de lucrări de modernizare a locuinţei de serviciu în valoare de 17.000 de lei. Iniţial, cei doi au fost arestaţi, însă după o câteva săptămâni au fost puşi în libertate.