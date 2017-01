Aterizare forţată a unui avion de agrement la Costineşti

După retragerea din viaţa militară, pilotul constănţean Florian Tudor şi-a înfiinţat o firmă de pilotaj, pentru a-i instrui pe tineri în arta manevrării aparatelor de zbor. Bărbatul, un împătimit al zborului, şi-a achiziţionat chiar şi un avion de agrement, cu două locuri, cu care survola adesea împrejurimile Aerodromului Tuzla, locul unde este garat aparatul. Ieri după amiază, bărbatul a ieşit la o nouă "plimbare" aeriană deasupra Costineştiului, însoţit şi de un prieten, Cosmin Deacu. La doar cîteva minute după decolare, pilotul avionului "Apollo Fox" a fost nevoit să aterizeze forţat, pe un cîmp din apropierea unităţii de radio-locaţie, de lîngă Costineşti, manevră observată de un localnic, care s-a grăbit să vină în ajutorul celor doi ocupanţi ai aparatului de zbor. "Eram la vie, cînd am auzit avionul. Era deja în picaj, iar motorul nu se mai auzea. După ce a căzut, m-am urcat repede pe bicicletă şi am pornit spre locul unde picase. Pînă am ajuns eu, cei doi bărbaţi ieşiseră singuri din avion şi erau întinşi pe pămînt", a afirmat Ioan Şerban. Martorul evenimentului a mai declarat că în vreme ce pasagerul acuza dureri de spate şi de picioare, reuşind cu greu să rămînă conştient, pilotul era conştient. "Cel tînăr nu putea să lege două cuvinte, doar pilotul vorbea. El mi-a spus că a întrerupt alimentarea motorului, pentru a nu se produce vreo explozie", a adăugat martorul. Experienţa pilotului, fost lt. col. în aviaţia militară română, care are la activ peste o mie de ore de zbor la bordul MIG-urilor, şi-a spus cuvîntul în ceea ce priveşte salvarea vieţilor celor doi ocupanţi ai aparatului. Sorin Iacob, unul dintre prietenii pilotului le-a spus poliţiştilor de la Transporturi, care au demarat o anchetă privind împrejurările în care s-a produs accidentul aviatic, că a fost sunat de Florian Tudor imediat după aterizarea forţată. "Am fost sunat de prietenul meu, care mi-a spus că a avut un accident de aviaţie. Mi-a spus că are nevoie de ajutor, drept pentru care am dat telefon la ambulanţă şi am venit şi eu cît de repede am putut", a afirmat Sorin Iacob. Tudor şi Deacu au fost transportaţi la Spitalul Judeţean, unde au fost supuşi unor investigaţii medicale. Potrivit cadrelor medicale, cei doi au suferit răni uşoare, şi vor fi externaţi în cel mai scurt timp.

Acesta este al doilea accident în care este implicat avionul "Apollo Fox"

Va mai trece însă o vreme pînă cînd Florian Tudor va mai putea să zboare din nou cu "Apollo Fox", şi asta pentru că, în urma impactului cu solul, au fost distruse trenul de aterizare şi două palete ale elicei. Potrivit poliţiştilor de la Transporturi, pilotul susţine că a fost nevoit să aterizeze forţat datorită unei avarii apărute la motor. Florian Tudor le-a spus oamenilor legii că a observat defecţiunea la scurt timp după ce a părăsit aerodromul Tuzla, motorul oprindu-se de cîteva ori în timpul zborului. Una dintre localnicele Costineştiului, a cărei casă este situată la marginea comunei, susţine că a văzut că era ceva în neregulă cu avionul încă din timpul survolului. "Eram în curte, spălam, şi am văzut cum venea avionul dinspre aerodrom. Era înclinat mult spre partea stîngă, iar motorul se întrerupea foarte des", a afirmat Cornelia Şerban. La faţa locului au ajuns şi reprezentanţii societăţii de asigurare "ARDAF", cu care pilotul încheiase o poliţă atît pentru aparatul de zbor, cît şi pentru ocupanţii săi. Aceştia susţin că valoarea unui astfel de aparat de zbor se ridică la peste 30.000 de euro, iar repararea defecţiunilor va putea fi făcută doar în Ungaria. Se pare că nu este prima dată cînd avionul "Apollo Fox" este implicat într-un accident. În cursul anului trecut, Florian Tudor a participat, cu acest aparat de zbor, la mitingul aviatic de la Ploieşti. La sfîrşitul reprezentanţiei, în momentul în care se îndrepta spre locul de garare, una dintre roţi a intrat într-o groapă, fiind avariată. În vederea stabilirii cauzelor care au dus la aterizarea forţată a avionului, în cursul serii de ieri, a ajuns la Constanţa şi o echipă de inspectori din cadrul Autorităţii Aviatice Române. Întrucît întunericul nu mai permitea studierea în mod corespunzător a probelor, aceştia au stabilit să demareze ancheta în această dimineaţă , avionul fiind păzit, peste noapte, de jandarmi.