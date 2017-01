Aterizarea de urgenţă pe rîul Hudson, subiect de jocuri online

Aterizarea de urgenţă a avionului de pasageri US Airways, cu 150 de pasageri şi cinci membri ai echipajului la bord, pe rîul Hudson, la New York, încheiată fără victime, a devenit subiectul unor jocuri video pe Internet. Jocul “Hero on the Hudson”, în traducere Erou pe rîul Hudson, îi provoacă pe utilizatori să stabilizeze un avion în cădere pînă cînd acesta intră în contact cu apa. În mai puţin de două săptămîni după lansare, pe site-ul jocului au fost înregistrate peste 1,4 milioane de accesări. “Dacă aterizarea este cu succes, aşa cum a reuşit pilotul în realitate, pasagerii ies pe aripa avionului şi aclamă. Răsplata este satisfacţia de a fi salvat toţi pasagerii”, a declarat purtătorul de cuvînt al fimei care a creat jocul, Addicting Games. În alt joc cu acelaşi pretext, intitulat “Double Bird Strike”, în traducere Dublul atac al păsărilor, scopul este de a evita stolurile de păsări care perturbă zborul.