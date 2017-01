Atît de aproape... dar din nou departe

Naţionala de handbal a României, antrenată de constănţeanul Lucian Rîşniţă, a ratat pentru un singur gol prezenţa la Campionatul Mondial de anul viitor din Germania. Reveniţi în ţară, tricolorii rememorau cu regret momentele decisive ale dublei dispute cu Norvegia (29-30 la Bucureşti şi 27-27 la Stavanger). "E tardiv acum să ne gîndim cum am putut să trecem pe lîngă o asemenea şansă. După meci am fost foarte supăraţi, toată lumea plîngea, iar atmosfera era apăsătoare", declară Marius Stavrositu, conducătorul de joc al naţionalei şi al Municipalului constănţean. "Oricum, am demonstrat un lucru. Am jucat de la egal la egal cu o forţă a handbalului mondial, deşi nimeni nu ne dădea absolut nicio şansă în Norvegia, lumea aşteptîndu-se să pierdem la 12-13 goluri diferenţă. Vă spun sincer, nu ne-am dus în Norvegia să limităm proporţiile scorului, ci decişi să facem o surpriză, iar acest lucru cred că s-a văzut. Puteam să ne calificăm, asta va rămîne veşnicul regret, dar sîntem mulţumiţi că am jucat ca o echipă adevărată. Diferenţa mare de pe hîrtie a fost anihilată prin jocul nostru. Dacă păstrăm formula, mai devreme sau mai tîrziu, vom juca la un turneu final", a continuat centrul Municipalului constănţean. Cel mai bun jucător al dublei întîlniri cu Norvegia, extrema Laurenţiu Toma, trăia aceeaşi deziluzie: "Am plîns de ciudă. Am fost foarte aproape, puteam să ne calificăm. Sîntem însă mulţumiţi că am jucat bine şi supăraţi pentru ratarea unei asemenea performanţă".

Nu Georgescu a compromis calificarea

Cei doi internaţionali au comentat şi faza care a părut decisivă pentru insucces: ratarea aruncării de la şapte metri din ultimul minut al partidei de la Bucureşti, executată cu piruetă de Ionuţ Georgescu. "Nu ştiu ce a avut în cap... acum toată lumea îl acuză pe nedrept. Se întîmplă, însă nu poate fi numai el de vină. Pînă la urmă, ăsta este nivelul campionatului... există lucruri care în România îţi ies, dar la nivel internaţional se întorc împotriva ta. Orice inexactitate se taxează", este de părere Stavrositu, el însuşi un "artist" la linia de şapte metri. "Nu cred că a contat aşa mult pirueta lui Georgescu. Toţi am pierdut calificarea", sare şi Toma în apărarea colegului său.

Negocieri cu HCM Constanţa

Aflat la final de contract cu HCM Constanţa, Laurenţiu Toma va negocia zilele următoare cu conducerea clubului prelungirea sa. "Îmi doresc să îmi continui cariera la Constanţa, urmează să tratez zilele următoare condiţiile unui nou contract", declară Toma, cel care se va însura pe 15 iulie, la Ploieşti, cu logodnica sa, Luiza. În ceea ce îl priveşte de Stavrositu, el mai are încă un an de contract cu gruparea de pe Litoral. Reunirea lotului campioanei şi cîştigătoarei Cupei României este programată 28 iunie