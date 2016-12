„Atitudini”, expoziţia profesorilor de la Liceul „Nicolae Tonitza”, la Constanţa

Cei care doresc să ia pulsul artei contemporane sunt invitaţi să descopere pe simezele Muzeului de Artă o amplă expoziţie, „Atitudini”, la care au contribuit peste 30 de profesori plasticieni de la prestigiosul Liceu „Nicolae Tonitza” din Bucureşti. Vernisajul a avut loc vineri, în prezenţa expozanţilor şi a iubitorilor de artă de la malul mării.

„Simt că este o legătură specială între Liceul „Nicolae Tonitza” din Bucureşti şi Colegiul de Arte „Regina Maria” din Constanţa. Am fost colegi cu o mulţime de profesori, ne-am împrietenit. Viaţa ne aduce în tot felul de situaţii: expoziţii de grup şi personale. De exemplu, anul trecut, în martie, am avut onoarea şi plăcerea să expun alături de colega şi prietena mea Marieta Besu. A fost o triplă expoziţie personală: eu, Marieta Besu şi directorul Liceului „Nicolae Tonitza”, Rozalia Maria Budulan. Pe toţi ne leagă iubirea de culoare, de lumina specială a Dobrogei. Sunt încântată că eu şi colegii meu am organizat această expoziţie de grup”, a spus directorul adjunct al liceului bucureştean, pictoriţa Liudmila Ionescu-Grăjdan.

Cei care trec pragul celor patru săli generoase de la parterul instituţiei de cultură vor putea admira lucrări de pictură, grafică, sculptură şi ceramică semnate de: Ionuţ Theodor Barbu, Diana Brăescu, Rozalia Maria Budulan, Aurel Bulacu, Vasilica Chifu, Ilie Chioibaş, Dan Chiosovsky, Trandafira Cojocaru, Teodora Coltofean, Gabriela Coruţ, Cristina Horia, Minerva Cubassa, Adrian Curcan, Victoria-Ileana Dragomirescu, Dragoş Gheorghiţă-Caragiu şi Liudmila Ionescu-Grăjdan. Lista profesorilor expozanţi continuă cu: Iuri-Constantin Isar, May-Oana Isar, Gavril Kovacs, Marian Mănăilă, Florin Mocanu, Despina Moşteanu, Andreea Năstasă-Georgescu, Cristina Nedelea, Carmen-Elena Paraschivescu, Cristian-Ion Pentelescu, Vlad-Dan Perianu, Ioana-Lavinia Streinu, Corneliu Tache, Carmen Tepşan, Mihaela Todoran, Mihail-Viorel Tomşăneanu.

Constănţenii vor avea plăcerea să descopere printre expozanţi şi pe profesorul şi artistul Constantin Grigoruţă, care, din anul şcolar 2011-2012, s-a alăturat valorosului colectiv de la Liceul „Nicolae Tonitza”. Alături de „şlefuitorii” de talente din Capitală expun, ca invitaţi, sculptoriţa Geta Gheorghiţă-Caragiu, fiica regretatului actor Toma Caragiu şi Olimpia Hinamatsuri Barbu.