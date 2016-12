„Atlantykron“, o academie ştiinţifică pentru minte şi spirit

Aflată în plină desfăşurare, cea de-a XXIV-a ediţie a Academiei de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Viitorologie şi Science Fiction „Atlantykron”, care a fost deschisă vineri şi va dura până duminică, reuneşte sute de tineri şi experţi în multe domenii ale ştiinţei, culturii şi vieţii, din 15 ţări de pe trei continente, totul într-un decor natural sălbatic, pe o insulă dunăreană de mai puţin de un kilometru pătrat, lângă ruinele cetăţii Capidava.

Sub genericul din acest an, „Ferestre către viitor”, această academie non-formală are ca scop educaţia tinerilor între 14 şi 29 de ani, precum şi motivarea lor pentru a îmbrăţişa o carieră ştiinţică. Participanţii dorm în corturile aduse cu ei, organizatorii asigurându-le două mese pe zi şi apă îmbuteliată.

Până duminică, cei peste 400 de participanţi vor trăi alături de experţi şi instructori într-o atmosferă relaxată, care să încurajeze ca discuţiile pe orice temă, de la astrofizică până la artă şi literatură science-fiction, să se prelungească târziu în noapte. Participanţii vor comunica în limbile engleză şi română, numerosul staff organizatoric incluzând şi traducători.

WORKSHOPURI ŞI CONFERINŢE VIA SKYPE După ce anul trecut a comentat pentru cei prezenţi în timp real, ca membru al echipei NASA, coborârea pe Marte a robotului Curiosity prin Skype, anul acesta, ing. Ravi Prakash se alătură experţilor prezenţi pe insulă. Singurul astronaut român care a zburat în spaţiul cosmic, Dumitru Dorin Prunariu, sau directorul Centrului UNESCO pentru Pace, Guy Djoken, sunt doar câteva dintre somităţile care participă la conferinţele şi atelierele de lucru.

Ştiinţă şi tehnologie, futurologie şi science-fiction, Artă, Sport şi jocuri ale minţii sunt cele patru domenii în jurul cărora sunt organizate atelierele de lucru în acest an. De asemenea, ultimele noutăţi de pe Marte vor fi comentate şi analizate prin conferinţă Skype, alături de cercetătorii NASA.

O ZI TIPICĂ După micul dejun, programele încep de dimineaţă şi durează până la masa de prânz, apoi toţi participanţii îşi petrec timpul liber pe plajă, citind, învăţând, practicând sporturi sau doar vorbind cu prietenii. La mijlocul după-amiezii reîncep programele, care ţin până la cină, apoi au loc prezentările şi spectacolele în amfiteatrul în aer liber. Programul de seară mai include o trecere în revistă a evenimentelor zilei următoare şi este urmat, de obicei, de vizionarea unui film sau dansuri la bordul unui bac.

„Proiectul „Atlantykron“, pe care îl coordonez din 1990, reprezintă o parte importantă din viaţa mea. Realizez că noi, organizatorii acestui eveniment, purtăm o mare responsabilitate, deoarece contribuim la formarea tinerilor şi încercăm să îi ajutăm să devină mai creativi, să aleagă un drum în viaţă. O spun cu mândrie: „Atlantykron“ a influenţat destinele multor oameni”, subliniază Sorin Repanovici, coordonatorul general al Academiei „Atlantykron“.

Programul este organizat de către Centrul pentru Studii Complexe şi Fundaţia World Genesis din SUA, în parteneriat cu Fundaţia pentru Istorie, Cultură şi Civilizaţie, Asociaţia Română pentru Sport şi Cultură din Bucureşti, Asociaţia STRING şi Forum IT.