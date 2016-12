Atleta Andreea Ogrăzeanu, pentru prima oară la un CM de seniori

După aurul şi bronzul cucerit la Campionatele Europene pentru juniori I, atleta Andreea Ogrăzeanu (CSS Alexandria – CS Farul) şi-a trecut numele pe lista speranţelor constănţene pentru Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, acolo unde se mai află şi Cristina Bujin (CS Farul – Dinamo Bucureşti), după argintul de la triplusalt obţinut în cadrul Campionatelor Europene de tineret. „Mă bucur foarte mult că aceste sportive sînt tinere şi au viitorul în faţă. Sînt marile noastre speranţe pentru viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice”, spune directorul general CS Farul, Ilie Floroiu. În vîrstă de doar 19 ani, Andreea Ogrăzeanu se poate mîndri la ora actuală cu numeroase medalii internaţionale, cu un record naţional la junioare în proba de 200 m, bătut după 21 de ani în cadrul Internaţionalelor de la Patras (Grecia), acolo unde în proba de 200 m a învins-o chiar pe campioana olimpică de la Atena a probei, Yulia Nesterenko (Belarus). „Medalia de bronz de la 100 m de la Campionatele Europene este prima medalie pentru România la această probă. În plus, nu am mai avut campioană europeană la 200 m în aer liber. Am avut-o numai Ionela Târlea, care a cîştigat titlul mondial, însă indoor. Este prima atletă din istoria atletismului românesc care a prins o finală mondială la junioare în proba de 100 m şi chiar a reuşit să-i sufle medalia de aur la 200 m campioanei olimpice, Yulia Nesterenko, în cadrul Campionatelor Internaţionale”, declară Cristina Manea, antrenoarea Andreei. Aşadar, un început excelent de carieră pentru sportiva din Alexandria, care pare să nu se oprească aici. Peste două săptămîni, Andreea Ogrăzeanu va fi prezentă la Berlin (Germania), acolo va participa la primul său Campionat Mondial de atletism pentru seniori. Deşi va concura în cadrul unei probe dominate de sportivii de culoare, Andreea nu se teme de duelul cu cele mai bune atlete ale lumii. „Mă aştept la un record personal, care va fi şi un record naţional la nivel de junioare. Dacă va fi şi un timp foarte bun, cred că voi ajunge şi în semifianle şi poate chiar în finală. Mă simt pregătită să fac pasul la senioare. Am mai participat la competiţii pentru seniori. Nu am ajuns nicio dată la un Campionat Mondial pentru seniori şi va fi un lucru unic în viaţa mea pentru moment. Nu mă tem de niciun duel. Este o luptă a senioarelor, însă eu acolo mă lupt cu mine însumi”, spune sprintera. „Ar fi o surpriză extraordinară să prindă finala. Va fi destul de greu, dar speranţa moare ultima. Depinde în ce stare fizică şi psihică se află ea, dar noi sperăm că va scoate un rezultat”, este de părere Cristina Manea, care speră să o ducă pe Andreea la viitoarea ediţie a Jocurilor Olimpice: „Participarea la Olimpiadă este visul nostru. Pentru asta muncim”.

CN de seniori, ultima verificare înainte de CM

Înainte de a urca în avionul spre Berlin, Andreea Ogrăzeanu va participa în acest sfîrşit de săptămînă la Campionatul Naţional de seniori şi tineret de la Bucureşti (1-2 august), acolo unde vor fi testaţi şi ceilalţi sportivi din delegaţia României ca se va deplasa în perioada 15-23 august la Berlin. Alături de Ogrăzeanu, în cadrul concursului de la Bucureşti vor mai concura Anca Heltne, Cristina Bujin, Alina Duman, Nicoleta Grasu, Iulian Geambazu, Bogdan Tucă, Adrian Vasile şi Adrian Dăianu.