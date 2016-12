Atleta Cristina Toma a revenit în top

Vicecampioană europeană de tineret în proba de triplusalt, în 2011, la Ostrava (Cehia), Cristina Toma a avut parte de un an dificil, marcat de o gravă accidentare la genunchiul stâng, de ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Londra şi de schimbarea antrenorului. Atleta în vârstă de 24 de ani a strâns din dinţi şi a tras tare la antrenamente, iar începutul anului 2013 a readus-o în top. Astfel, sportiva cu dublă legitimare, CS Farul Constanţa şi Rapid Bucureşti, a câştigat titlul naţional în sală la senioare, impunându-se în duelul cu o altă constănţeancă, Cristina Bujin.

„M-am bucurat mult pentru acest titlu, mai ales că a venit după un an extrem de greu. M-am accidentat la începutul lui 2012 şi am fost operată la genunchiul stâng. Nu a fost o intervenţie uşoară, pentru că am avut probleme cu cartilajul, iar refacerea a fost dificilă şi de lungă durată. Multă vreme mi-a fost frică să sar, pentru că mă gândeam că nu va rezista genunchiul. Drept urmare, am preferat să măresc perioada de recuperare şi am ratat destule concursuri. Treptat, am depăşit momentul şi am început să sar din ce în ce mai bine. M-a ajutat enorm colaborarea cu antrenoarea Vali Ionescu, o femeie extraordinară, din toate punctele de vedere. Este ca o mamă pentru mine, se implică şi mă ajută pe toate planurile. Se vede clar că a fost o sportivă de mare valoare”, a spus Cristina Toma, care se antrenează la Bucureşti. Proaspăta campioană naţională a povestit momentele de emoţie din timpul concursului de săptămâna trecută. „Primele două încercări au fost depăşite, astfel că am fost nevoită să apelez la o săritură de siguranţă pentru a mă califica în finală. Toată lumea ştia că lupta pentru titlu se va da între mine şi Bujin. Niciuna nu a sărit extraordinar, dar mă bucur că am reuşit să o înving. Mi-e ciudă doar că nu am reuşit să prind pragul la celelalte sărituri, pentru că au fost aproape de 14 metri”, a explicat Cristina Toma.

VREA LA EUROPENE. Succesul de la Bucureşti i-a dat încredere în privinţa participării la Balcaniada pentru seniori, care va debuta pe 23 februarie, la Istanbul (Turcia), dar şi pentru calificarea la Campionatele Europene în sală, care se vor desfăşura la Goteborg (Suedia), în perioada 1-3 martie. „Vreau să prind pragul şi să sar peste 14 metri la Istanbul, pentru a fi în Top 15 european, ceea ce mi-ar garanta prezenţa la Goteborg. Oricum, cu performanţele înregistrate în acest an sunt în cărţi pentru calificare. Apoi mă voi gândi şi la Campionatele Mondiale din vară. Important este să fiu sănătoasă şi să mă pot antrena la capacitate maximă. Ştiu că pot să sar mai mult decât am făcut-o până acum”, a completat Cristina Toma.