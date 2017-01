Atleta Nicoleta Grasu visează la o medalie olimpică

Speranţa atletismului Românesc la o medalie, discobola Nicoleta Grasu, speră să spargă gheaţa la Beijing şi să urce pentru prima dată pe podiumul olimpic. Aflată în fruntea ierarhiei mondiale, după aruncarea de la Cupa Europei, 66,51 m pe 22 iunie, atleta în vîrstă de 36 de ani a cîştigat concurs de concurs pînă la plecarea spre China (aur la Campionatul Naţional - 63,31 m şi aur la Campionatele Balcanice - 64,58 m) şi vrea să confirme şi la Jocurile Olimpice, mai ales că doar medalia olimpică îi lipseşte din palmares. „Toată lumea crede în mine şi vreau să fac o figură frumoasă la Beijing. Dacă am dezamăgit acum opt ani, iar acum patru ani am venit pe locul şase, cred că de această dată să fie mai bine. Este singura medalie care îmi lipseşte din palmares”, spune Nicoleta Grasu. Chiar dacă are culoar liber spre podium, după ce una dintre favoritele la aurul olimpic, rusoaica Darya Pishchalnikova, a fost suspendată temporar de Federaţia Internaţională de Atletism din cauza dopajului, sportiva legitimată în această vară şi la CS Farul crede că nu va fi uşor. „Sper ca domnul Floroiu să îmi poarte noroc. Am făcut chiar repede dubla aceasta (n.r.: atleta are dublu legitimare cu Dinamo) şi fiind şi la Farul sper să aduc cît mai multe rezultate şi cît mai bune. Am destul de multe adversare la Beijing. Anul acesta este o probă destul de tare, iar pînă acum s-a aruncat deja peste rezultatul meu. S-a aruncat discul la 67 m şi deja a apărut a doua rusoaică cu 66 m. Dacă la Beijing se va arunca la 65 de m se poate urca pe podium”, a mărturisit Grasu, explicînd şi care sînt ingredientele pentru o aruncare perfectă: „Aruncarea depinde de climă, de vreme, de condiţia în care te afli în ziua concursului. Sînt foarte multe lucruri care pot influenţa o aruncare. Depinde foarte mult de cum bate vîntul. Dacă bate din dreapta este avantajos pentru noi, dacă bate din spate sau stînga este dezavantajos pentru că discul nu mai poate plana atît de mult şi atunci rezultatele sînt destul de slabe”. Atleta va intra în competiţia de la Beijing pe 15 august, cînd sînt programate calificările în proba de aruncare a discului. Trei zile mai tîrziu, pe 18 august, va avea loc finala probei.