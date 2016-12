Atmosferă de clasă cu Gheorghe Zamfir în Maritimo

Cei patru ani pe care Maritimo Shopping Center i-a împlinit au adus multă animaţie şi servicii de calitate atât constănţenilor cât şi turiştilor. În patru ani, cei mai mari artişti din ţară cu stiluri diferite de spectacole au călcat pragul complexului şi au concertat la evenimente cu intrare liberă pentru toţi vizitatorii. Acest weekend aniversar a păstrat întocmai tradiţia, iar atmosfera a fost una de calitate, cu artişti pe măsură. Dacă sâmbătă s-a dansat pe ritmuri moderne, s-a defilat în fashion show cu noile colecţii ale firmelor din complex şi a cântat frumoasa Alexandra Stan, duminică seară s-a schimbat total registrul muzical. Constănţenilor le-au fost aduşi în faţă, cu această ocazie aniversară, doi dintre cei mai cunoscuţi artişti români peste hotare.

ÎN APLAUZE CU RESPECT Serii de duminică i-a fost rezervată o atmosferă în stil clasic, un concert cu unul dintre cei mai valoroşi naişti ai lumii, nimeni altul decât maestrul Gheorghe Zamfir. Mai întâi a urcat pe scenă orchestra Zamfir 50 care a introdus publicul într-o atmosferă divină, iar apoi a urcat şi maestrul, într-un costum gri şi cu paşi solemni, aplecându-se către public în aplauze aşezate şi lungi. Piesa de rezistenţă cu care a început concertul a fost "Ciobanul singuratic" pe care muzicianul german James Last a compus-o special pentru Zamfir în urmă cu aproape patru decenii. Aprecierile celor din public spun dealtfel totul: "e maestrul!", "omul şi-a făcut treaba la viaţa lui" sau "mi se face pielea de găină" au fost cuvinte rostite de simpli spectatori în conversaţii cu cei dragi.

DE LA CLASIC LA TRADIŢIONAL Maestrul şi-a continuat recitalul împreună cu orchestra, realizând o interesantă trecere în revistă a celor mai de succes piese internaţionale care sunt menite relaxării şi profunzimii, evoluând apoi spre ritmuri antrenante. Zamfir şi orchestra au interpretat de la "El condor pasa" până la "My heart will go on" sau de la "Le retour du grand blond" până la "Ciuleandra" muntenească, totul în aplauzele şi zâmbetele a mii de constănţeni.

Citește și:

Alexandra Stan a făcut show la Maritimo. Urmează Gheorghe Zamfir