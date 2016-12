Atmosferă de senzaţie la primul concert Linkin Park

Aproximativ 13.000 de oameni au participat, miercuri seară, la Romexpo Bucureşti, la primul concert al trupei Linkin Park în România, iar în mulţime se aflau şi persoane care fluturau steaguri ale Bulgariei şi Albaniei. Membrii formaţiei Linkin Park au susţinut, la prima lor venire în ţara noastră, un concert... ca la carte, cu piesele care au marcat istoria de peste 10 ani a trupei, care au trezit, cu siguranţă, amintiri pentru fanii lor de toate vârstele.

Deşi părea că va ploua, vremea a fost de partea fanilor Linkin Park, berea a curs, iar emoţiile au atins cote maxime la întâlnirea cu o trupă emblematică pentru rock-ul ultimului deceniu. Membrii Linkin Park nu s-au lăsat mai deloc aşteptaţi, urcând pe scenă în jur de 20.20 şi susţinând un concert energic, timp de o oră şi jumătate. Aplauzele şi strigătele spectatorilor au însoţit fiecare piesă, trupa interpretând inclusiv cântece de pe albumul „Living Things”, care va fi lansat pe 26 iunie. Din repertoriul de concert nu au lipsit hiturile formaţiei, „Runaway”, „Faint”, „Waiting for the End” sau „Breaking the Habit”.

Ambii solişti, Shinoda şi Chester Bennington, au mulţumit pe rând publicului, adresându-se cu „ladies and gentlemen” şi spunând cât sunt de onoraţi să cânte în faţa unei audienţe „fantastice”. Shinoda a şi dat publicului ocazia să cânte la propriul microfon, spre finalul concertului, la piesa „In The End”, spre încântarea tuturor celor prezenţi la show. Fanii au strigat din răsputeri, au fost şi tinere care au plâns, iar staff-ul de pe scenă a împărţit apă pentru a-i mai răcori pe admiratorii înfocaţi ai faimosului grup american. Oamenii au mai rămas strigând în faţa scenei, chiar şi la finalul show-ului, când cei din staff strângeau instrumentele şi se amuzau, aruncând fanilor... întârziaţi din sticlele cu apă rămase în urma concertului.